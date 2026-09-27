Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

Maandag staan de Rode Duivels voor hun volgende opdracht in de Nations League: een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Mark van Bommel mikt op een tweede opeenvolgende zege, maar beseft dat Les Bleus van een ander niveau zijn dan Italië. Kylian Mbappé is er niet bij en dat vindt Van Bommel jammer.

Mbappé zal er niet bij zijn tegen de Duivels

Mark van Bommel heeft zijn entree niet gemist bij de Rode Duivels. De Nederlandse oefenmeester won in zijn eerste wedstrijd knap met 0-2 van Italië, al moeten we er meteen bij vermelden dat de Azzurri een fletse prestatie leverden.

Tegen Frankrijk zullen de Belgen een sterkere tegenstander treffen. Of dat is toch de algemene verwachting, zelfs zonder Kylian Mbappé. De Franse superster blesseerde zich bij het scoren van de 0-1 tegen Turkije aan de knie en zal er niet bij zijn tegen de Rode Duivels.

Van Bommel vindt de afwezigheid van Mbappé spijtig

Voor de Fransen is het een stevige aderlating. De Belgen hoeven de superster van onze zuiderburen niet te vrezen. Maar Mark van Bommel vindt dat geen goed nieuws. "Eigenlijk vind ik het jammer", vertelde de Nederlander zondag op zijn persbabbel, geciteerd door Sporza. "Je wilt graag tegen de allerbeste voetballers spelen. Ik had hem er graag bij gehad."

Frankrijk heeft andere sterren, maar is toch (deels) onthoofd

Timothy Castagne denkt dat Frankrijk er niet anders door zal spelen. "Dat verandert natuurlijk wel iets, zonder Mbappé", wordt de Rode Duivel geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Maar ze blijven veel kwaliteiten hebben. Doué, Barcola, Dembélé. Qua manier van spelen zal het weinig veranderen voor Frankrijk."

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Dan laat Castagne de naam van Michael Olise nog niet vallen. De linkerpoot van Bayern München is als een komeet aan het seizoen begonnen. In de Bundesliga was hij in vier wedstrijden al goed voor vier goals en twee assists. Over alle competities heen zit hij aan acht goals en vier assists. Maar Mbappé blijft wel de aanvalsleider van de Fransen, die door zijn afwezigheid deels onthoofd naar Brussel trekken.