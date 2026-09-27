Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

Nathan Ngoy (23) lijkt ook onder Mark van Bommel basismateriaal. De verdediger brak door bij de Rode Duivels onder ex-bondscoach Rudi Garcia. Ngoy komt terug op de passage en het vertrek van de Fransman. Eén ding zal hij naar eigen zeggen zijn hele leven meedragen.

Ngoy kreeg zijn kans op het WK

De Rode Duivels zitten volop in voorbereiding op de interland tegen Frankrijk op maandag. Ook Nathan Ngoy zit met zijn gedachten 100% bij die wedstrijd. Voor het jeugdproduct van Anderlecht en Standard is het een extra speciaal duel tegen het land waar hij sinds de zomer van 2025 de kost verdient. Bij LOSC Lille welteverstaan.

Ngoy is sinds kort niet meer weg te denken bij de Duivels. Onder Garcia kreeg hij zijn kans toen Zeno Debast en Arthur Theate in de lappenmand lagen. Hij begon met een sterke prestatie in een oefenduel tegen Kroatië (0-2) en kreeg daarna zijn kans op het WK. Hij speelde de volledige wedstrijd in de opener tegen Egypte, maar in het tweede duel, tegen Iran, ging het mis.

Ngoy was te zelfzeker tegen Iran

Ngoy speelde de bal te kort terug en wilde zijn fout herstellen, maar haalde een doorgebroken aanvaller neer en pakte rood. Zijn uitsluiting zorgde toch voor een wrange nasmaak.

"Of die een schaduw werpt over mijn WK? Een beetje, want het was vermijdbaar. Ik was toen te veel. Te zelfzeker", vertelt Ngoy in een interview met Het Laatste Nieuws.

Ook bij de tweede tegentreffer van Spanje in de kwartfinale had hij attenter kunnen reageren, vindt hij. Op dat niveau betaal je die fouten cash. "Dat is de belangrijkste les die ik geleerd heb op het WK", klinkt het.

Ngoy zal Rudi Garcia nooit vergeten

Ngoy stond tegen Italië meteen in het basiselftal van Mark van Bommel, maar zonder Rudi Garcia had hij misschien niet zo ver gestaan. Hij is de Fransman dan ook heel dankbaar en betreurt zijn vertrek.

"Net als Bruno Genesio bij Lille zijn dat mensen die je nooit vergeet, omdat ze je carrière een enorme impuls hebben gegeven. Dat draag je je hele leven mee", aldus Ngoy.

Een nieuw hoofdstuk onder Van Bommel

Ngoy krijgt met Van Bommel naar eigen zeggen nu "een menselijke trainer" bij de nationale ploeg. De Nederlander begrijpt de Duivels volgens Ngoy, omdat hij zelf actief is geweest op topniveau. De verdediger ziet dat in de manier waarop Van Bommel zaken uitlegt.

België zal compact moeten verdedigen tegen Frankrijk

Tegen Italië maakte Ngoy alvast een uitstekende beurt. Hij zit na zijn recente doorbraak nu aan negen interlands. Tegen Frankrijk kan hij zijn tiende cap pakken. Les Bleus worden een stevige test.

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Volgens Ngoy zal de Belgische defensie compact moeten staan. Het is volgens hem de enige manier om de Fransen aan banden te leggen. "Ik geloof ook dat we dat kunnen", klinkt het vol vertrouwen.