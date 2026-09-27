Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

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De Rode Duivels hebben werk aan de winkel. Na de zege in ten tegen Italië wacht al snel een tweede duel, in Brussel tegen grootmacht Frankrijk. Daar zal bondscoach Mark van Bommel niet kunnen rekenen op een paar Rode Duivels. En dat kan ook zijn gevolgen hebben voor matchen drie en vier.