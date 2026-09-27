Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 14 reacties
Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door
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De Rode Duivels hebben werk aan de winkel. Na de zege in ten tegen Italië wacht al snel een tweede duel, in Brussel tegen grootmacht Frankrijk. Daar zal bondscoach Mark van Bommel niet kunnen rekenen op een paar Rode Duivels. En dat kan ook zijn gevolgen hebben voor matchen drie en vier.

Aernout Van Lindt

Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

Er was even hoop rond Leandro Trossard (en Mike Penders), maar bondscoach Mark van Bommel heeft geen twijfel laten bestaan over de zaak: ze zullen de wedstrijd tegen Frankrijk niet halen. Wat er de wedstrijden daarna al dan niet nog zou gebeuren? Dat zal nog moeten blijken.

"Leandro Trossard en Mike Penders gaan Frankrijk niet halen. Verder beschikken we over dezelfde groep als tegen Italië", aldus van Bommel op zijn persconferentie zoals genotuleerd werd door Het Laatste Nieuws. Daarmee is de knoop meteen doorgehakt, al zullen er nog een paar Rode Duivels moeten afvallen.

Aernout Van Lindt

Van Bommel met handen in het haar? Opmerkelijke aanwezigen op training

Het leek er de voorbije dagen op dat er tegen Frankrijk een aantal Rode Duivels forfait zouden moeten gaan geven. Daarbij onder meer Mike Penders en Leandro Trossard. Volgens diverse media stonden zij echter ook allemaal gewoon op het trainingsveld zondag.

Alle 28 de opgeroepen Rode Duivels trainden mee. En dus lijkt bondscoach Mark van Bommel plots over meer keuze te beschikken dan eerst verwacht werd. Omstreeks 14 uur zal de bondscoach de pers toespreken en dan zullen we meer weten over de beschikbaarheid van diverse spelers. Blijf het opvolgen via Voetbalkrant.com dus! 

De Rode Duivels hebben werk aan de winkel. Na de zege in ten tegen Italië wacht al snel een tweede duel, in Brussel tegen grootmacht Frankrijk. Daar zal bondscoach Mark van Bommel niet kunnen rekenen op een paar Rode Duivels. En dat kan ook zijn gevolgen hebben voor matchen drie en vier.

De Rode Duivels ontvangen Frankrijk maandag in het Koning Boudewijnstadion voor hun tweede duel in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel kan daarbij niet rekenen op Leandro Trossard en Mike Penders. Beide spelers ontbraken vrijdag ook al in de uitwedstrijd tegen Italië, die België met 0-2 won.

Trossard en Penders bleven in België om verder te herstellen. De recente aanwinst van Besiktas kampt met hielklachten en een beenmergoedeem. Chelsea-doelman Penders, normaal de tweede keeper in de selectie, werkt dan weer aan zijn herstel na een lichte blessure aan de quadriceps.

Trossard en Penders niet inzetbaar tegen Frankrijk

Geen van beiden raakt tijdig fit voor de affiche tegen Frankrijk. Ook over hun inzetbaarheid in de volgende wedstrijden van deze interlandperiode bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Op zijn persconferentie wilde Van Bommel niet verder ingaan op de medische dossiers van beide spelers.

“Ze zullen er maandag niet bij zijn”, bevestigde de bondscoach wel. “We moeten afwachten hoe hun situatie evolueert. Ik kan daar niet meer over zeggen.” De medische staf volgt de herstelperiode de komende dagen op, maar een terugkeerdatum werd nog niet meegedeeld.

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Vier keer Lammens in doel of nog een andere keuze?

België treft maandag een Franse ploeg van Zinédine Zidane die eveneens met enkele afwezigen afrekent. Onder hen bevindt zich kapitein Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid liep in de wedstrijd tegen Turkije een knieblessure op en verliet intussen de selectie van Les Bleus.

Door de regels van de Nations League mag slechts een beperkt aantal spelers op het wedstrijdblad staan. Van Bommel zal daarom, naast de forfaits van Trossard en Penders, nog moeten bepalen welke internationals maandag buiten de selectie vallen voor de thuiswedstrijd tegen Frankrijk.

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