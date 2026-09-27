Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"
Foto: © photonews
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Patro Eisden beging zaterdag geen fout in de 1/32e finales van de Croky Cup. De Limburgers haalden het met 1-2 bij SK Roeselare. Uitgerekend Kjetil Borry, een ex-speler van de West-Vlamingen, zorgde voor de beslissing met twee goals. En dat bij zijn eerste basisplaats dit seizoen. Hallo, Stijn Stijnen?

Patro Eisden wint dankzij Borry met 1-2

Roeselare begon goed en versierde enkele kansen. De thuisploeg liet na om de score te openen, waarna Patro Eisden overnam. Dat resulteerde net voor de rust in de openingstreffer van Kjetil Borry. De verdediger was attent en werkte de bal binnen: 0-1.

Roeselare was echter niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. De West-Vlamingen kregen na de rust loon naar werken toen Cassaert de gelijkmaker op het bord zette: 1-1. De thuisploeg domineerde en leek klaar om de trekker over te halen, totdat Borry in het slot de 1-2 binnenkopte. Patro gaf de zege niet meer uit handen en bekert voort.

Een bijzondere wedstrijd voor Borry

Voor Borry was het een bijzondere wedstrijd. Verdeeld over twee passages speelde hij in zijn carrière 116 wedstrijden voor Roeselare. "Dit is een tweede thuis voor mij. Ik heb daar graag en lang gespeeld", vertelde de verdediger na het bekerduel bij Het Laatste Nieuws.

Borry vindt dat Roeselare heeft getoond dat het klaar is om de stap naar het profvoetbal te zetten. Toch deed Patro wat het moest doen. "Ze toonden hun kwaliteiten, maar we lieten ons niet verrassen."

Stijn Stijnen beslist

Met twee goals bij zijn eerste basisplaats solliciteert Borry meteen naar meer. "Stijnen beslist wie speelt en wie niet en ik respecteer dat", aldus Borry. "Ik had bovendien last van verschillende kwaaltjes en sukkelde wat met mijn achilles."

Borry voelde zich pas deze week voor het eerst klaar voor een basisplaats, maar droomt meteen van meer. "Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik bij die basiself thuis hoor." Patro Eisden hervat de competitie op 11 oktober met een thuiswedstrijd tegen Jong Genk. Met Borry in de basis? Tot nu toe mocht hij twee keer invallen in de Challenger Pro League.

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