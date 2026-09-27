Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

KSK Heist zorgde zaterdag voor een grote verrassing in de Croky Cup. De amateurclub haalde het na strafschoppen van eersteklasser KV Kortrijk. Heist-coach Yves Van Borm weet waar het mogelijk fout liep voor KVK en blikt met veel zin vooruit op de volgende ronde.

SK Lommel en KV Kortrijk waren de enige twee eersteklassers die aan de bak moesten in de 1/32e finales. Lommel liet zich niet verrassen. Het won met 0-2 op het veld van KV Diksmuide Oostende. Goals van Reyners en Schoofs waren genoeg voor een ticket voor de volgende ronde.

Kortrijk gaat ten onder na strafschoppen

KV Kortrijk verging het veel slechter. De Kerels kwamen op bezoek bij KSK Heist op voorsprong via Ambrose, maar Owusu maakte na de rust gelijk. Suf Podgoreanu bracht KVK opnieuw op voorsprong, maar opnieuw gooide het team van Christophe Lepoint de bonus te grabbel. Deze keer was Epolo de boosdoener.

Er moesten uiteindelijk verlengingen aan te pas komen, maar ook daarin werd niet gescoord. Penalty's dan maar, wat altijd een loterij is. Dat ondervond ook KV Kortrijk. Het moest uiteindelijk met 5-4 het hoofd buigen. Brecht Dejaegere spaarde zijn ploeg achteraf niet, terwijl thuiscoach Yves Van Borm een gelukkig man was.

Kortrijk heeft Heist onderschat

"We geloofden er volop in. Ik gaf onszelf voor de match 50 procent kans om door te stoten", vertelde Van Borm na de stunzege. Hij denkt te weten waar de bezoekers in de fout gingen.

"Kortrijk heeft ons een beetje onderschat als je naar hun basisopstelling kijkt. Dat mag je niet doen als Yves Van Borm tegenover je staat in de Croky Cup. Het zou mooi zijn als een eersteklasser eens ziet wat ik allemaal verwezenlijk." Van Borm stuntte eerder al door met Knokke Standard uit te schakelen.





Van Borm droomt van Anderlecht

Het was een bijzondere zege voor Van Borm, die onlangs noodgedwongen afscheid moest nemen van boezemvriend en ex-profvoetballer James Storme. "Zijn dood heeft er diep ingehakt", klonk het.

En nu? KSK Heist gaat met een pak eersteklassers de loting in voor de 1/16e finales. "Nu hoop ik dat Anderlecht of KV Mechelen uit de trommel komt", koos Van Brom zijn favoriete tegenstanders. "Anderlecht is mijn droom. Mechelen zou dan weer top zijn voor de supporters, want zo’n derby zou hier gigantisch leven."