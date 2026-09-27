Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent
Foto: © photonews
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KAA Gent staat na een indrukwekkende competitiestart samen met Union SG bovenaan. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet vooral de defensieve organisatie als verklaring voor het succes. Toch plaatst hij een belangrijke kanttekening bij de prestaties.

KAA Gent pakt bijna alles

De Buffalo's verzamelden 19 punten op 21 en begonnen daarmee uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De resultaten plaatsen KAA Gent voorlopig helemaal bovenaan, maar volgens Hein Vanhaezebrouck vertellen de cijfers achter de resultaten een genuanceerder verhaal.

De ex-trainer wijst in Het Nieuwsblad vooral naar de expected-goalsdata. Daarin staat KAA Gent volgens hem veel lager dan de werkelijke positie in het klassement. "Volgens de data is KAA Gent de ploeg die het meest overperformt", legt Vanhaezebrouck uit. Vooral aanvallend zouden de Buffalo's volgens de statistieken nog ruimte voor verbetering hebben.

Defensie maakt het verschil

De verklaring voor de sterke positie ligt volgens Vanhaezebrouck vooral achteraan. KAA Gent geeft weinig weg en beschikt daardoor over een basis waarmee wedstrijden ook op moeilijke momenten kunnen worden gewonnen.

Dat wordt volgens de analist treffend geïllustreerd door doelman Davy Roef. Na de wedstrijd tegen Standard zou die zelf hebben aangegeven dat hij veel minder werk krijgt dan vorig seizoen. "In vergelijking met vorig seizoen krijg ik bijna geen werk", zei Roef volgens Vanhaezebrouck.

Die defensieve zekerheid zorgt ervoor dat KAA Gent niet noodzakelijk dominant hoeft te spelen om punten te verzamelen. Een kleine voorsprong kan voldoende zijn wanneer de organisatie achteraan overeind blijft.

Burgess is belangrijker dan ooit

De blessure van Bachir Ngom, die de rest van het seizoen mist, vormt wel een tegenvaller. Toch ziet Vanhaezebrouck voldoende alternatieven met Paskotsi en Volckaert.

Veel belangrijker is volgens hem dat Christian Burgess fit blijft. De Engelsman is volgens Vanhaezebrouck uitgegroeid tot het centrale punt van de defensie en heeft bovendien een invloed gehad op de mentaliteit binnen de ploeg.

"Zijn komst is een zegen", zegt de analist over Burgess. Volgens hem veranderde de verdediger zelfs de mindset van KAA Gent.

Aanvallend kan Gent nog groeien

Vanhaezebrouck verwacht dat het offensieve spel van KAA Gent nog beter zal worden. Tegelijk denkt hij niet dat de Buffalo's op termijn de beste aanval van de competitie zullen hebben.

Dat hoeft volgens hem ook niet noodzakelijk een probleem te zijn. In de Belgische competitie kunnen ploegen met een sterke defensieve organisatie volgens de analist lang bovenin blijven.

"Met die defensieve stabiliteit kan je bovenin blijven meedraaien, omdat er in België te weinig ploegen zijn die het hen moeilijk kunnen maken", besluit Vanhaezebrouck.

KAA Gent krijgt daarmee een duidelijke sleutel voor de rest van het seizoen: zolang de defensieve basis overeind blijft en de aanval nog verder groeit, kan de huidige verrassende positie volgens Vanhaezebrouck langer standhouden.

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