Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

Mauro Icardo zit momenteel zonder club, maar is toch groot nieuws. Zo moet de Argentijnse spits een rijverbod vrezen tot ... 2099. Icardi gaat niet akkoord met de sanctie die hij kreeg na ophefmakende beelden op sociale media.

Mauro Icardi zal in Argentinië voorlopig niet meer achter het stuur mogen plaatsnemen. De Argentijnse spits kreeg een preventief rijverbod opgelegd nadat een video met zijn partner Eugenia Suárez viraal ging op sociale media. Die straf geldt volgens officiële documenten tot 2099 (!).

Video zorgt voor ingrijpen van autoriteiten

De beelden werden gedeeld door Eugenia Suárez, een actrice en de partner van Icardi. Daarop is te zien hoe ze zonder veiligheidsgordel een groot deel van haar lichaam door het raam steekt terwijl de wagen aan hoge snelheid rijdt. Icardi zit op dat moment aan het stuur en rijdt gewoon verder.

De autoriteiten in de provincie Buenos Aires onderzochten de beelden en stelden ook vast dat het Argentijnse rijbewijs van de voormalige aanvaller van PSG, Inter en Galatasaray verlopen was. Daarop werd beslist om hem preventief rijongeschikt te verklaren.

Nieuwe test nodig voor Argentijns rijbewijs

Wie opnieuw een Argentijns rijbewijs wil krijgen, moet de procedure volgen in de regio waar hij of zij officieel woont. Icardi zal zich daarbij ook een evaluatie moeten ondergaan die moet uitmaken of hij opnieuw geschikt is om te rijden.

De spits zelf gaat niet akkoord met de sanctie. Hij stelt dat hij nog altijd beschikt over een Italiaans rijbewijs dat geldig is tot 2029. Volgens Icardi baseren de Argentijnse autoriteiten zich dan ook op een foutieve interpretatie van zijn administratieve situatie. Op sociale media haalde hij scherp uit naar het Ministerie van Transport.





Icardi voorlopig zonder club

Mocht Icardi werkelijk tot 2099 moeten wachten om opnieuw in Argentinië te rijden, dan zou hij 105 jaar oud zijn. De kans lijkt groter dat hij voor die tijd een nieuwe werkgever vindt.

De Argentijn is sinds 1 juli namelijk transfervrij, nadat zijn contract bij Galatasaray afliep. De aanvaller zoekt momenteel dus niet alleen duidelijkheid over zijn rijbewijs, maar ook naar een nieuwe club.