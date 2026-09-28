Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp komt met een opvallend initiatief voor supporters die de komende maanden een thuiswedstrijd op de Bosuil willen bijwonen. The Great Old voert voor vier wedstrijden tot Nieuwjaar een tijdelijke korting van twintig procent in. Wie vroeg een ticket koopt, betaalt daardoor minder dan de reguliere prijs.

De actie kreeg de naam ‘Early Reds’ en geldt voor de thuiswedstrijden tegen Sporting Charleroi, Lommel SK, Anderlecht en OH Leuven. De korting blijft telkens beschikbaar tot ongeveer twee weken voor de wedstrijd. Daarna schakelt Antwerp opnieuw over op de normale ticketprijzen.

Dat maakte Royal Antwerp FC vrijdag bekend via de officiële clubwebsite. Voor de wedstrijd tegen Charleroi op 24 oktober loopt de korting tot 12 oktober. Voor Lommel, dat op 7 november naar de Bosuil komt, kunnen supporters tot 26 oktober van het voordeel genieten.

Ook Anderlecht valt onder de actie

Ook voor de thuiswedstrijd tegen Anderlecht kunnen fans goedkoper tickets bemachtigen. Die affiche staat gepland voor zondag 29 november. De Early Reds-periode loopt daarvoor tot maandag 16 november om 12 uur.

De laatste wedstrijd die onder de actie valt, is die tegen OH Leuven op 18 december. Supporters kunnen voor dat duel tot 7 december om 12 uur een ticket met twintig procent korting kopen. Business seats vallen buiten de actie.

Opvallend is dat Antwerp ook rekening houdt met supporters die hun tickets al gekocht hadden voordat de korting werd aangekondigd. Zij hoeven het verschil niet zomaar te slikken.





Voucher voor supporters die al betaalden

Wie al een ticket had voor een van de vier wedstrijden, krijgt het verschil van twintig procent terug in de vorm van een voucher. Die wordt uiterlijk woensdagavond 30 september toegevoegd aan het ONE-account van de supporter.

De voucher kan vervolgens gebruikt worden voor tickets voor wedstrijden in de reguliere competitie van het seizoen 2026-2027. Hij blijft geldig tot en met de laatste speeldag van die reguliere competitie.

Antwerp koppelt zelf geen sportieve of commerciële reden aan de actie. De club presenteert het initiatief simpelweg als een voordeel voor supporters die hun plaats op de Bosuil vroeg vastleggen.