Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot zit stevig in de flow en trok die lijn ook door in de Croky Cup. Na een foutloze septembermaand lonkt nu een mooie affiche in de volgende ronde. Trainer Mo Messoudi weet alvast welke tegenstander hij het liefst uit de trommel ziet komen.

Beerschot heeft zijn sterke vorm ook doorgetrokken naar de Croky Cup. De Mannekes wonnen zondag met 3-5 op het veld van Crossing Schaarbeek en plaatsten zich zo voor de zestiende finales. Daarmee sluit de ploeg van Mo Messoudi een bijzonder sterke septembermaand af en mag ze straks dromen van een aantrekkelijke tegenstander uit de Jupiler Pro League.

Gemakkelijk ging het in Schaarbeek nochtans niet. Beerschot liep snel uit tot 0-2, maar zag de thuisploeg nog voor het halfuur langszij komen. Via Bas Van den Eynden en Glenn Claes werd nog voor de rust opnieuw afstand genomen. Crossing milderde na de pauze tot 3-4, waarna Lukas Van Eenoo in de slotfase de 3-5-eindstand vastlegde.

Volgens Het Nieuwsblad weet Messoudi alvast welke tegenstander hij graag uit de trommel ziet komen. “Als ik moet kiezen ga ik toch voor de Antwerpse derby”, liet de trainer optekenen. Een confrontatie met Antwerp zou uiteraard meteen voor een bijzonder geladen affiche zorgen.

Beerschot blijft maar winnen

De bekerkwalificatie past in een uitstekende periode voor paars-wit. Beerschot won in september zijn competitiewedstrijden tegen Patro Eisden, Lierse en Sporting Hasselt en voegde daar nu ook de zege in Schaarbeek aan toe.

In de Challenger Pro League staat Beerschot na zes wedstrijden aan de leiding met vijftien punten. Dender telt evenveel punten, maar de Mannekes hebben voorlopig het betere doelpuntensaldo.





Messoudi gebruikt de interlandbreak nu om zijn spelers wat ademruimte te geven. Na de sterke reeks staat er ook teambuilding op het programma. Daarna gaat de focus opnieuw volledig naar de competitie.

Op zaterdag 10 oktober hervat Beerschot met een thuiswedstrijd tegen RFC Luik. Maar eerst kijkt iedereen op het Kiel uit naar de bekerloting. Als Messoudi zelf mocht kiezen, is zijn voorkeur alvast duidelijk: een Antwerpse derby.