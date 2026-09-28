Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent
Foto: © photonews
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RFC Luik heeft zich zondag vrij eenvoudig geplaatst voor de zestiende finales van de Croky Cup. De Luikenaars haalden het van KVK Wellen, dat uitkomt in de tweede amateurafdeling. Voor de Limburgse club leek het nochtans een mooie bekeruitstap te worden. Met amper een veertigtal kilometer tussen beide stadions had de verplaatsing bijna iets weg van een kleine derby.

Voor vier supporters van Wellen draaide de namiddag echter helemaal anders uit. Na een woordenwisseling kwam het tot een vechtpartij in het bezoekersvak. De politie moest tussenbeide komen en gebruikte traangas om de rust te herstellen.

Vechtpartij in tribune en politie gebruikt traangas

"Bij de tussenkomst van de politie is ook traangas gebruikt. Daarbij kregen ook jeugdspelers die vlakbij stonden traangas in hun ogen", vertelde KVK Wellen-voorzitter Dirk Ramaekers aan VRT.

Ook bij de politie vielen er gewonden. "Verschillende agenten kregen klappen tijdens de vechtpartij tussen de supporters van Wellen. Een van onze collega’s is daarbij gewond geraakt en is nu 3 dagen arbeidsongeschikt", liet de politie van Luik weten via woordvoerster Jadranka Lozina.

Zij benadrukte ook dat enkele supporters van RFC Luik tussenbeide kwamen om de situatie te helpen bedaren. Eén van de betrokken supporters werd ter plaatse opgepakt. Op basis van camerabeelden kon de politie nadien ook nog een tweede supporter identificeren.


KVK Wellen neemt afstand van de incidenten en hoopt dat dergelijke gebeurtenissen zich in de toekomst niet meer herhalen. "Eerst en vooral hadden die mensen geen ruzie moeten maken onder elkaar. Dit kan en mag niet meer gebeuren", besluit Ramaekers.

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