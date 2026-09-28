Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

Eduardo Camavinga verscheen in het Koning Boudewijnstadion op de persconferentie voor de wedstrijd tussen België en Frankrijk. De middenvelder van Real Madrid kreeg als eerste vragen van de Belgische en Franse journalisten. Frankrijk neemt het op tegen de Rode Duivels in de tweede groepswedstrijd van de Nations League. België staat voorlopig eerste met drie punten, evenveel als Frankrijk, maar met een beter doelpuntensaldo (+2).

Zowel bij Real Madrid als bij de Franse nationale ploeg wordt Camavinga op verschillende posities uitgespeeld. Hij stond al als linksachter, verdedigende middenvelder en meer aanvallende middenvelder op het veld.

De polyvalente Camavinga

"Ik heb het geluk dat ik zowel als nummer zes als nummer acht kan spelen. Ik denk dat ik op beide posities mijn kwaliteiten kan tonen, maar mijn voorkeur ken je wel", lachte hij.

Bij Frankrijk is Camavinga voorlopig geen vaste basisspeler. Volgens hem weet hij zelf waar dat aan ligt. "Wat ik mis, is regelmaat. Ik heb in het verleden al goede wedstrijden gespeeld, maar dat is wat er nog ontbreekt. Dat komt met concentratie en door zo weinig mogelijk fouten te maken tijdens wedstrijden. Dan zal ik ook meer spelen."

Didier Deschamps nam hem niet mee naar het WK van 2026. Dat kwam hard aan. "Dat ik niet naar het WK mocht, heeft me geraakt. Elke voetballer droomt daarvan. In mijn leven is alles heel snel gegaan en ik heb nog niet vaak met zulke teleurstellingen te maken gekregen. Dat was iets nieuws voor mij, maar het helpt me ook om opnieuw recht te veren."

Camavinga blij dat Courtois er niet bij is

Ook Thibaut Courtois kwam ter sprake. De Belgische doelman is een ploegmaat van Camavinga bij Real Madrid, maar staat niet tegenover hem in deze interland. "We hebben er met hem over gesproken en om je vraag te beantwoorden: ik ben heel blij dat hij er niet bij is", grapte Camavinga.



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Rivaliteit met België nog altijd aanwezig?

De Fransman kreeg ook vragen over de rivaliteit tussen België en Frankrijk, die na verschillende onderlinge confrontaties nog altijd leeft.

"Het is een heel belangrijke wedstrijd, want België is een groot voetballand. Wat er in het verleden gebeurd is? Ik denk dat vooral jullie, de Belgen, daar nog wat mee zitten", lachte hij richting de Belgische journalisten.

Daarna werd hij opnieuw serieuzer. "Ik denk dat het een heel goede wedstrijd zal worden. We kijken er allemaal naar uit om dit soort matchen te spelen."