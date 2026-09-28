Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
| 1 reacties
Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Eduardo Camavinga verscheen in het Koning Boudewijnstadion op de persconferentie voor de wedstrijd tussen België en Frankrijk. De middenvelder van Real Madrid kreeg als eerste vragen van de Belgische en Franse journalisten. Frankrijk neemt het op tegen de Rode Duivels in de tweede groepswedstrijd van de Nations League. België staat voorlopig eerste met drie punten, evenveel als Frankrijk, maar met een beter doelpuntensaldo (+2).

Zowel bij Real Madrid als bij de Franse nationale ploeg wordt Camavinga op verschillende posities uitgespeeld. Hij stond al als linksachter, verdedigende middenvelder en meer aanvallende middenvelder op het veld.

De polyvalente Camavinga

"Ik heb het geluk dat ik zowel als nummer zes als nummer acht kan spelen. Ik denk dat ik op beide posities mijn kwaliteiten kan tonen, maar mijn voorkeur ken je wel", lachte hij.

Bij Frankrijk is Camavinga voorlopig geen vaste basisspeler. Volgens hem weet hij zelf waar dat aan ligt. "Wat ik mis, is regelmaat. Ik heb in het verleden al goede wedstrijden gespeeld, maar dat is wat er nog ontbreekt. Dat komt met concentratie en door zo weinig mogelijk fouten te maken tijdens wedstrijden. Dan zal ik ook meer spelen."

Didier Deschamps nam hem niet mee naar het WK van 2026. Dat kwam hard aan. "Dat ik niet naar het WK mocht, heeft me geraakt. Elke voetballer droomt daarvan. In mijn leven is alles heel snel gegaan en ik heb nog niet vaak met zulke teleurstellingen te maken gekregen. Dat was iets nieuws voor mij, maar het helpt me ook om opnieuw recht te veren."

Camavinga blij dat Courtois er niet bij is

Ook Thibaut Courtois kwam ter sprake. De Belgische doelman is een ploegmaat van Camavinga bij Real Madrid, maar staat niet tegenover hem in deze interland. "We hebben er met hem over gesproken en om je vraag te beantwoorden: ik ben heel blij dat hij er niet bij is", grapte Camavinga.

Lees ook... Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Rivaliteit met België nog altijd aanwezig?

De Fransman kreeg ook vragen over de rivaliteit tussen België en Frankrijk, die na verschillende onderlinge confrontaties nog altijd leeft.

"Het is een heel belangrijke wedstrijd, want België is een groot voetballand. Wat er in het verleden gebeurd is? Ik denk dat vooral jullie, de Belgen, daar nog wat mee zitten", lachte hij richting de Belgische journalisten.

Daarna werd hij opnieuw serieuzer. "Ik denk dat het een heel goede wedstrijd zal worden. We kijken er allemaal naar uit om dit soort matchen te spelen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Frankrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Eduardo Camavinga

Meer nieuws

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

11:40
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

10:50
Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

08:00
Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

09:01
4
Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

23:00
Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

12:00
Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

20:25
1
Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

11:15
"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

10:06
Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

09:30
Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

08:30
1
Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

07:20
1
Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast Analyse

Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast

16:20
Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

07:00
1
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

20:45
Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

22:25
4
Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

22:00
2
Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

21:20
Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

19:20
2
Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

20:45
'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

18:50
7
Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

19:50
1
“Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel

“Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel

27/09
17
Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

18:20
2
Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek De derde helft

Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek

17:40
1
Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

Opmerkelijke aanwezigen op training, Van Bommel hakt knoop door

14:30
26
Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen

Eén Rode Duivel bezorgt Johan Boskamp grote kopzorgen

27/09
1
Club Brugge de topfavoriet voor de titel, Bob Madou met steile ambities

Club Brugge de topfavoriet voor de titel, Bob Madou met steile ambities

15:40
Live. Transfernieuws 27/9: Kompany heeft plan met Olise

Live. Transfernieuws 27/9: Kompany heeft plan met Olise

15:00
🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos

🎥 Absolute cinema: Belgisch bekertreffen eindigt in ware chaos

14:00
De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank

De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank

13:00
3
"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels

"Dubbel gevoel": Dodi Lukebakio klapt uit de biecht over moeilijk moment bij Rode Duivels

26/09
Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent

Vanhaezebrouck waarschuwt concurrentie na spectaculaire start van KAA Gent

27/09
1
"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’

"Als hij zo blijft scoren, zal hij hier niet lang spelen": Hasi spreekt klare taal over ‘verloren zoon’

27/09
Analist heeft opvallende waarschuwing voor Lommel, ondanks goede competitiestart

Analist heeft opvallende waarschuwing voor Lommel, ondanks goede competitiestart

27/09
Hoe groot is de crisis bij KV Mechelen? Sportief directeur maakt balans

Hoe groot is de crisis bij KV Mechelen? Sportief directeur maakt balans

27/09
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 20:45 Italië Italië
België België 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois JaKu JaKu over 'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys' Impala Impala over De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank Kneuzer Kneuzer over Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk Stigo12 Stigo12 over Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij" Snoek Snoek over Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099 Snoek Snoek over Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal Supremepony Supremepony over Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk Stigo12 Stigo12 over Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches Alex Del Piero Alex Del Piero over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved