Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden
Foto: © photonews
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Jorge Jesus stelde Cristiano Ronaldo, die in de eerste wedstrijd nog aanvoerder was van Portugal, niet op in de selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op zondag, die Portugal won. Dit is de eerste keer in 18 jaar dat CR7 wel in de wedstrijdselectie zit, maar niet in actie komt voor Portugal in een officiële wedstrijd.

Op 41-jarige leeftijd stond Cristiano Ronaldo nog steeds aan de aftrap bij Portugal. Met de aanvoerdersband rond de arm leidde hij de Seleção in de eerste Nations League-wedstrijd tegen Wales, die met 1-0 werd gewonnen.

Zijn prestatie overtuigde blijkbaar niet volledig. Bondscoach Jorge Jesus, die Ronaldo eerder ook onder zijn hoede had bij Al-Nassr in Saudi-Arabië, nam voor de verplaatsing naar Noorwegen dan ook een opvallende beslissing.

Jorge Jesus laat Ronaldo volledig op de bank

Ronaldo begon niet alleen op de bank tegen Noorwegen, hij kwam ook geen minuut in actie. Portugal won uiteindelijk met 1-2 van Erling Haaland en zijn ploegmaats, zonder dat de vedette van Al-Nassr tussen de lijnen verscheen.

Voor de Portugese sterspeler is dat een bijzonder zeldzaam scenario. Ronaldo zat voor het eerst in achttien jaar een volledige officiële interland op de bank zonder ingevallen te zijn.

Eerste keer in achttien jaar zonder speelminuten

De recordinternational van Portugal staat momenteel op 234 caps en 146 doelpunten voor zijn land. Toch kreeg hij tegen Noorwegen geen speeltijd van Jesus, die met zijn keuzes wel het gewenste resultaat behaalde.

Volgens de berichtgeving viel die beslissing niet in goede aarde bij Ronaldo. Na het laatste fluitsignaal zou hij de Portugese supporters niet hebben begroet en meteen richting kleedkamer zijn gegaan.

De frustratie bij de Portugese legende lijkt begrijpelijk, al zal Jorge Jesus vooral naar het scorebord kijken. Portugal pakte drie punten in Noorwegen, en de bondscoach zal zich gesterkt voelen door die overwinning.

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