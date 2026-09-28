De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

Maxim De Cuyper praat opvallend open over zijn relatie en de rol die zijn vriendin speelt in zijn leven. Ze is zes jaar ouder, maar volgens de ex-Club Brugge-speler heeft dat leeftijdsverschil nooit een obstakel gevormd.

Van jongen naar volwassen man

De relatie heeft volgens De Cuyper een belangrijke rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling. Zijn vriendin is zes jaar ouder en beschikte daardoor volgens de voetballer over meer levenservaring toen ze elkaar leerden kennen.

In een gesprek met HUMO vertelt De Cuyper hoe zijn vriendin, over wie de twee bewust niet veel laten weten, zelf naar die evolutie kijkt. "Ze heeft mij leren kennen als een jongen, nu is ze samen met een volwassen man."

De Rode Duivel benadrukt dat haar aanwezigheid hem heeft geholpen bij belangrijke stappen in zijn leven. Vooral de overgang naar het buitenland was volgens hem gemakkelijker omdat hij die samen met haar kon maken. "Zonder haar had ik het zeker een pak moeilijker gehad. Ik ben blij dat ik de stap naar het buitenland met haar heb kunnen zetten", zegt De Cuyper.

Liefde ontstond op de paardenkoers

Het verhaal van het koppel begon volgens De Cuyper vrij toevallig. Ze leerden elkaar ongeveer drie jaar geleden kennen via gemeenschappelijke vrienden op de paardenkoers in Oostende.

Daarna ontwikkelde de relatie zich snel. Toen duidelijk werd dat De Cuyper naar het buitenland zou vertrekken, stond zijn vriendin volgens hem achter die beslissing.



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Op dat moment werkte zij als chef in het restaurant van haar ouders. Die job liep echter stilaan ten einde en ze wilde volgens De Cuyper al langer een andere richting uit.

Ze gooide haar eigen plannen om

Zijn vriendin begon vervolgens aan een studie voeding, maar maakte die opleiding niet af. Vandaag heeft ze volgens De Cuyper een heel andere rol binnen hun dagelijkse leven.

Ze is zijn persoonlijke kok en helpt hem naar eigen zeggen om gezond te eten. Voor een professionele voetballer, die voortdurend met prestaties en fysieke belasting bezig is, is voeding een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven.

De Cuyper beseft dat zij voor de relatie ook eigen keuzes heeft gemaakt. "Ze heeft een risico genomen, dat apprecieer ik enorm. Ik hoop dat ik haar nog veel kan teruggeven", vertelt hij.

Het leeftijdsverschil van zes jaar heeft De Cuyper naar eigen zeggen nooit afgeschrikt. Toen de twee elkaar leerden kennen, voelde het volgens hem helemaal niet alsof er een groot verschil tussen hen bestond. "Néé, geen seconde. Het voelde ook niet alsof we veel verschilden", zegt hij.