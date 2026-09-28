Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

KRC Genk telt na zeven speeldagen al tien punten achterstand op de top. Volgens Wesley Sonck en Tuur Dierckx ligt het probleem niet bij gebrek aan kwaliteit, maar bij de manier waarop Genk wedstrijden over de streep probeert te trekken.

Een voorsprong wordt te vaak verspeeld

De 3-0-nederlaag tegen Club Brugge was pijnlijk, maar volgens de analyse van Sonck en Dierckx is die uitschuiver vooral een symptoom van een groter probleem. Genk heeft na zeven wedstrijden onvoldoende punten verzameld en ziet de kloof met de top oplopen tot tien punten.

Daarbij bleef het niet bij één slechte avond. Tegen Zulte Waregem gaf Genk een voorsprong uit handen, terwijl het op Antwerp zelfs van 1-4 naar een gelijkspel ging. Ook tegen Anderlecht werden twee keer punten gedeeld.

De Limburgers tonen dus geregeld dat ze voetballend veel in hun mars hebben, maar slagen er onvoldoende in om dat overwicht om te zetten in resultaten.

Sonck mist meedogenloosheid

Voor Wesley Sonck zit daar een belangrijk pijnpunt. De voormalige Rode Duivel vindt dat Genk over voldoende spelers beschikt, maar ziet te weinig hardheid wanneer wedstrijden beslist moeten worden.

"Als ik Bryan Heynen en Matte Smets zie, zou ik daar heel graag mee samenspelen. Maar soms mis ik dat ze op een andere manier op het veld staan. Dat ze meedogenloos zijn", zegt Sonck in Eén Tweetje van Sporza.





Volgens de analist is Genk soms simpelweg te braaf. Kansen en goed voetbal volstaan niet wanneer een ploeg wedstrijden moet winnen en een voorsprong moet verdedigen.

Genk moet even resultaat boven stijl zetten

Tuur Dierckx ziet een verband met de voetbalidentiteit van Genk. De Limburgse club wil aantrekkelijk, dominant en verzorgd voetbal brengen. Dat leverde in het verleden vaak mooie momenten op, maar volgens Dierckx vraagt de huidige situatie om een andere prioriteit.

"Ze willen altijd mooi en dominant voetballen. Maar in de situatie waarin ze nu zitten, moeten ze eerst en vooral focussen op resultaat", klinkt het. Genk moet volgens hem wedstrijden leren uitspelen en op moeilijke momenten een andere kant van zichzelf tonen.

Het ontbrekende type speler

Dierckx benoemt uiteindelijk wat hij mist in de huidige Genk-selectie: spelers die op moeilijke momenten het verschil maken met een harde ingreep, sluwheid of pure winnaarsmentaliteit. "Je mist toch die klootzakjes", vat hij het samen.

Dat betekent niet dat Genk plots zijn voetbalfilosofie moet weggooien. Wel moet de ploeg volgens de analisten leren wanneer mooi voetbal plaats moet maken voor efficiëntie.

Met tien punten achterstand na zeven speeldagen is de marge ondertussen klein geworden. Genk heeft nog voldoende kwaliteit om punten te pakken, maar zal daarvoor volgens Sonck en Dierckx een andere mentaliteit moeten tonen wanneer wedstrijden spannend worden.