Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

Eden Hazard duikt geregeld op langs de Belgische voetbalvelden, maar zondag had zijn aanwezigheid in Ganshoren een heel persoonlijke reden. De ex-Rode Duivel kwam er kijken naar zijn jongste broer Ethan, die na een opvallend parcours zijn carrière nieuw leven inblaast.

Zinédine Zidane komt Eden Hazard nog geregeld tegen in Madrid. “Ik zie Eden vrij vaak in Madrid, ik denk dat we niet ver van elkaar wonen”, vertelde de Franse bondscoach zondag op zijn persconferentie.

De inwoners van Tubeke en ’s-Gravenbrakel hebben dus iets gemeen met Zidane. Ook daar is het niet ongewoon om de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels tegen het lijf te lopen wanneer hij niet in Madrid verblijft. Hazard duikt geregeld op in zijn geboortestreek of op de tribunes van het Leburtonstadion in Tubeke.

Zaterdag woonde hij nog een wedstrijd van Royale Union Tubize-Braine bij. Dat had niet alleen te maken met zijn persoonlijke banden met de club, waar zijn vader nog altijd achter de schermen actief is. Er wordt ook gesproken over een mogelijke toekomstige investering.

Wat veel minder gebruikelijk is, is Eden Hazard tegenkomen in… Ganshoren. Hazard staat erom bekend dat hij houdt van het pure voetbal, van ontspannen namiddagen met vrienden en van een pint zonder veel gedoe. Maar dat hij daarvoor ook naar een wedstrijd in de tweede amateurafdeling trekt, het vierde niveau van het Belgische voetbal, is toch opvallend.

Eden Hazard komt kijken naar jongere broer Ethan

Toch was Eden zondag wel degelijk aanwezig aan de Rue au Bois voor de wedstrijd tussen FC Ganshoren en de U23 van KAS Eupen. Zijn aanwezigheid was discreet, maar bleef niet onopgemerkt. De reden ligt, zoals wel vaker, bij de familie.





Sinds deze zomer speelt namelijk ook Ethan Hazard bij FC Ganshoren. De 23-jarige, en jongste, broer van Eden, Thorgan en Kylian maakte afgelopen zomer de overstap naar de club.

Daarmee zette Ethan een stap terug in niveau. Bij Royale Union Tubize-Braine kreeg hij naar eigen zeggen niet de kansen waarop hij gehoopt had, ondanks zijn bekende familienaam. Bij Ganshoren probeert hij nu elders zijn weg te vinden, met broer Eden af en toe als aandachtige toeschouwer langs de zijlijn.

Het is natuurlijk geen eenvoudige familienaam om te dragen. Binnen de familie Hazard was het altijd duidelijk dat Ethan van de vier broers het minst gemotiveerd was om ooit profvoetballer te worden.

Hij liet zich eerder op een heel ander terrein opmerken, namelijk in seizoen 13 van Secret Story. Ethan schopte het daar zelfs tot de finale en hield er uiteindelijk 5.000 euro aan over. Een relatief bescheiden bedrag in vergelijking met de tientallen miljoenen die zijn oudere broers tijdens hun voetbalcarrière verdienden.

Na die tijdelijke onderbreking voor Secret Story heeft Ethan Hazard de draad als voetballer opnieuw opgepikt. Bij FC Ganshoren begint hij stilaan wedstrijden op te stapelen in de tweede amateurafdeling ACFF.

Intussen staat zijn teller al op twee doelpunten voor de Brusselse club. Mogelijk heeft de jongste Hazard zijn carrière zo eindelijk echt op gang getrokken. De kans is klein dat hij ooit dezelfde hoogtes bereikt als Eden, maar zijn oudste broer lijkt zijn ontwikkeling in elk geval met plezier te blijven volgen.