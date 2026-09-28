Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane
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Mark Van Bommel en Zinédine Zidane stonden als speler maar één keer tegenover elkaar, maar die Clásico in 2006 leverde genoeg stof op. De huidige bondscoaches van België en Frankrijk kruisen vanavond opnieuw de degens, dit keer langs de zijlijn in de Nations League.

Het lijkt misschien wat verrassend dat Mark van Bommel en Zinédine Zidane, twee absolute topvoetballers die qua leeftijd niet zo ver uit elkaar liggen — 49 jaar voor de Nederlander en 54 voor de Fransman — en in dezelfde periode aan de top van het wereldvoetbal speelden, elkaar in hun carrière maar één keer op het veld tegenkwamen.

Maar na controle blijkt Van Bommel gelijk te hebben wanneer hij zegt dat hun enige onderlinge duel plaatsvond tijdens een Clásico in 2006, in zijn enige seizoen bij FC Barcelona. Dat werd overigens een bijzonder succesvol jaar, want Barça won zowel La Liga als de Champions League.

Met Nederland speelde Van Bommel in 2004 wel tegen Frankrijk, maar dat gebeurde tijdens de tijdelijke interlandpauze van Zidane. De Fransman keerde later terug bij Les Bleus met het oog op het WK van 2006.

Een Clásico waarin Van Bommel beslissend was

De bondscoach van de Rode Duivels herinnerde zich een felbevochten 1-1-gelijkspel tegen het Real Madrid van Zidane en sprak van een “goede wedstrijd”. Daar zat hij niet naast. Beide mannen begonnen toen in de basis op het middenveld. Zidane zelf houdt bovendien nog een wat pijnlijkere herinnering over aan dat duel.

“Hij gaf me af en toe een tikje”, grapte de Franse bondscoach zondag op de persconferentie in Brussel. De twee stonden dus maar één keer als tegenstanders tegenover elkaar, maar dat ene duel vond wel plaats op het allerhoogste podium: in een Clásico tussen Barcelona en Real Madrid.

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Ook hier heeft Zidane gelijk… maar niet helemaal. De eerste fout van Mark van Bommel in die wedstrijd komt er pas in de zevende minuut, terwijl de Gouden Bal van 1998 er dan al twee heeft gemaakt. Eén daarvan is een bijzonder late tackle op Andrés Iniesta. Later in de wedstrijd haalt Van Bommel dat verschil wel in. En dan tellen we de kleine tikjes buiten beeld nog niet mee, iets waar de Nederlander berucht om was zonder dat de scheidsrechter het altijd zag.

Wat vooral opvalt in de openingsfase, is dat Van Bommel veel beter in de Clásico zit dan Zidane. Al snel probeert hij het met gevaarlijke afstandsschoten, waardoor Iker Casillas alert moet blijven. In de twintigste minuut is de huidige Belgische bondscoach zelfs beslissend. In een duel met Roberto Carlos versiert hij een strafschop. Ronaldinho, die opnieuw een sterke Clásico speelt, zet die om. Roberto Carlos krijgt geel en vijf minuten later volgt zijn tweede kaart na protest.

Geel voor Van Bommel, daarna snel naar de kant

Bij de rust staat het ondanks de numerieke minderheid toch weer gelijk. Ronaldo brengt Real Madrid met een knappe lob op 1-1. Intussen heeft Van Bommel zijn tweede, derde en vierde fout gemaakt. Vooral die derde, in de 34ste minuut, is niet typisch voor hem.

Na een loopactie op aangeven van Eto’o laat hij zijn voet staan terwijl hij Casillas probeert te verschalken. Hij raakt de doelman duidelijk onvrijwillig, maar krijgt toch geel. Zidane speelt ondertussen een bijzonder anonieme eerste helft.

Na de rust staan beide spelers nog geen tien minuten samen op het veld. In de 54ste minuut haalt Frank Rijkaard Van Bommel naar de kant voor Ludovic Giuly. Dat is een tactische wissel, al zal de gele kaart die boven zijn hoofd hing wellicht ook hebben meegespeeld.

Zidane kan ook daarna weinig indruk maken. In 2006 zit hij in de laatste maanden van zijn spelerscarrière. De genialiteit waarmee hij enkele maanden later met Frankrijk Spanje en Brazilië zal domineren op het WK, komt in deze Clásico niet naar boven.

Op basis van die ene onderlinge confrontatie is het voordeel dus voor Van Bommel. Vanavond krijgen ze opnieuw met elkaar te maken, dit keer als bondscoaches.

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