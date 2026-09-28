Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen
Foto: © photonews
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De aanval op een supportersbus van KV Mechelen blijft Beerschot achtervolgen. Na het eerdere clubstatement volgen nu concrete sancties voor verschillende betrokken fans. Ook een supportersclub grijpt in en schrapt voorlopig de georganiseerde busverplaatsingen.

Het incident waarbij een groep Beerschot-supporters onlangs een bus met fans van KV Mechelen belaagde, krijgt nu concrete gevolgen. De Antwerpse politie heeft twaalf betrokken supporters een onmiddellijk stadionverbod opgelegd. Ook supportersclub De Paarse Propere Handen neemt zelf maatregelen.

De feiten speelden zich af op een carpoolparking in Geel langs de E313. Zowel supporters van Beerschot als van KV Mechelen waren daar met bussen onderweg na hun wedstrijden. Een groep Beerschot-aanhangers belaagde er een bus van Malinwa. Daarbij werden een zijruit en een achterruit van de bus vernield. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade was aanzienlijk.

Volgens VRT NWS kon de Antwerpse politie op basis van camerabeelden zestien betrokken personen in beeld brengen. Twaalf van hen werden intussen geïdentificeerd en kregen als onmiddellijke veiligheidsmaatregel een stadionverbod opgelegd. Het onderzoek loopt verder.

Supportersclub neemt zelf maatregelen

Ook binnen de Beerschot-aanhang blijft het incident niet zonder gevolgen. De Paarse Propere Handen, de supportersclub waarvan enkele betrokkenen deel zouden uitmaken, bood eerder al excuses aan de inzittenden en de chauffeur van de bus van KV Mechelen aan.

De supportersvereniging zegt volledig mee te werken aan het politieonderzoek en wil dat eventuele materiële schade rechtstreeks kan worden verhaald op de individuele veroorzakers. Daarnaast werd intern beslist om voorlopig geen georganiseerde busverplaatsingen meer te organiseren. Die maatregel blijft tot nader order van kracht.

Beerschot dreigde eerder al met sancties

Beerschot reageerde kort na de feiten al met een clubstatement. Daarin liet de club weten dat ze op de hoogte was van de aanval en dat er eventueel streng zou worden opgetreden zodra duidelijk werd wie precies betrokken was. Intussen zijn de eerste sancties dus effectief uitgesproken.

De twaalf stadionverboden vormen voorlopig het zwaarste gevolg van het incident. Tegelijk wil De Paarse Propere Handen met het stilleggen van de busverplaatsingen vermijden dat gelijkaardige situaties zich opnieuw voordoen. Voor zowel Beerschot als KV Mechelen krijgt het incident zo nog een stevig staartje.

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