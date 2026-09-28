Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg
Foto: © photonews
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De weg naar de Heizel krijgt stilaan vorm. Met enkele stevige affiches, een paar verrassende outsiders en twee clubs die hun thuisvoordeel missen, belooft de volgende ronde van de Croky Cup meteen interessante duels op te leveren.

De affiches voor de zestiende finales van de Croky Cup zijn bekend. Maandagmiddag gingen de zestien beschermde clubs uit de Jupiler Pro League samen met de zestien overblijvers uit de vorige ronde de trommel in. De loting leverde onder meer Beerschot-Anderlecht en KSK Heist-Antwerp op, terwijl Club Brugge het thuis opneemt tegen Lokeren.

De clubs uit de Jupiler Pro League konden in deze ronde nog niet tegen elkaar worden uitgeloot. Daardoor krijgen zij allemaal een tegenstander uit een lagere afdeling. Vanaf de achtste finales verdwijnt die beschermde status en kan iedereen tegenover iedereen komen te staan.

De zestiende finales worden afgewerkt in het weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober. De exacte speeldata en aftrapuren worden woensdag vastgelegd. Het is bovendien voor het eerst dat deze ronde volledig tijdens een weekend wordt gespeeld. 

Anderlecht naar het Kiel, Antwerp naar Heist

Een van de opvallendste affiches is Beerschot-Anderlecht. Paars-wit moet dus naar het Kiel om een ticket voor de achtste finales af te dwingen. Antwerp krijgt dan weer een verplaatsing naar KSK Heist. Die amateurclub zorgde afgelopen weekend nog voor een van de grootste verrassingen door KV Kortrijk uit te schakelen.

De Kerels kwamen na 2-2 in een strafschoppenreeks terecht en verloren die met 5-4. Daardoor zit Kortrijk, dat als eersteklasser al in de vorige ronde moest aantreden, niet meer in de beker. Ook Lierse ontbreekt verrassend. De Pallieters gingen met 3-2 onderuit tegen Union Rochefort en zagen zo een mogelijke affiche met een club uit de Jupiler Pro League door de vingers glippen.

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Rochefort wordt voor die stunt beloond met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Ook andere kleinere clubs krijgen een grote naam over de vloer. Virton ontvangt Racing Genk, Mons krijgt Charleroi op bezoek en Sporting Hasselt neemt het thuis op tegen Cercle Brugge.

Nijlen krijgt Union, Habay naar Beveren

Voor KFC Nijlen volgt misschien wel de grootste affiche. De club uit de tweede amateurafdeling wordt gekoppeld aan bekerhouder Union. Dat duel wordt wel bij de Brusselaars gespeeld. Ook RSC Habay kan ondanks zijn kwalificatie niet van het thuisvoordeel genieten en moet op bezoek bij SK Beveren. Nijlen en Habay zijn daarmee de enige twee niet-eersteklassers in deze ronde die niet voor eigen publiek mogen aantreden.

Standard krijgt Dender over de vloer, terwijl La Louvière thuis tegen RFC Luik speelt. OH Leuven werd gekoppeld aan Francs Borains en Zulte Waregem ontvangt Seraing. Westerlo treft Patro Eisden Maasmechelen en KV Mechelen krijgt Eupen tegenover zich.

STVV neemt het op tegen Lommel, dat net als Kortrijk als promovendus al een ronde eerder moest instromen maar zijn opdracht tegen Diksmuide/Oostende wel tot een goed einde bracht. Club Brugge ontvangt Lokeren.

De volledige loting: STVV-Lommel, Westerlo-Patro Eisden Maasmechelen, Beerschot-Anderlecht, KSK Heist-Antwerp, Zulte Waregem-Seraing, Club Brugge-Lokeren, KV Mechelen-Eupen, Rochefort-KAA Gent, SK Beveren-Habay, Union-Nijlen, Virton-Racing Genk, Mons-Charleroi, La Louvière-RFC Luik, Standard-Dender, OH Leuven-Francs Borains en Sporting Hasselt-Cercle Brugge.

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