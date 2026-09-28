Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk
Foto: © photonews
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Mark Van Bommel moet voor de thuiswedstrijd tegen Frankrijk opnieuw vijf spelers teleurstellen. De bondscoach selecteerde 28 Rode Duivels voor deze interlandperiode, terwijl er per wedstrijd slechts 23 namen op het officiële wedstrijdblad mogen staan. Daardoor moet Van Bommel voor elk duel keuzes maken binnen zijn ruime kern.

Tegen Frankrijk ontbreken maandagavond Mike Penders, Arthur Theate, Kyriani Sabbe, Malick Fofana en Leandro Trossard. Vooral bij Theate is er een verschil tegenover de wedstrijd tegen Italië. De verdediger zat vrijdag in Rome nog gewoon bij de wedstrijdselectie, terwijl Koni De Winter toen naast de kern viel. Tegen Frankrijk keert De Winter terug bij de 23 en moet Theate plaatsmaken.

Volgens de officiële spelerslijst van de UEFA staan Penders, Theate, Sabbe, Fofana en Trossard niet op het wedstrijdblad tegen Frankrijk. Sabbe en Fofana zijn daarmee voor de tweede wedstrijd op rij bij de afvallers. Ook tegen Italië behoorden zij niet tot de 23 namen waarop Van Bommel een beroep kon doen.

Penders en Trossard nog altijd niet inzetbaar

Voor Penders en Trossard ligt de situatie anders. Zij kampen nog met fysieke problemen. Penders reisde eerder al niet mee naar Rome door een lichte blessure aan de quadriceps. De doelman trainde vorige week individueel en ontbreekt nu ook tegen Frankrijk.

Trossard sukkelt dan weer met traumatisch botoedeem in het hielbeen, het calcaneus. Beşiktaş maakte eerder bekend dat onderzoeken met MRI- en CT-scans het letsel aan het licht brachten nadat de Rode Duivel pijn had gekregen aan de hiel. Zijn behandeling werd daarop opgestart. Ook hij ontbreekt opnieuw op het wedstrijdblad.

Vier wedstrijden in korte tijd

Van Bommel heeft bewust een brede selectie meegenomen voor een bijzonder drukke Nations League-periode. België begon vrijdag met de wedstrijd tegen Italië en ontvangt maandag Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion.

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Daarna volgen snel nog twee interlands. Vrijdag 2 oktober ontvangen de Rode Duivels Turkije, waarna op maandag 5 oktober opnieuw Frankrijk wacht, dit keer op verplaatsing.

De vijf afvallers kunnen tijdens deze interlandperiode dus nog veranderen. Voor Sabbe en Fofana is het voorlopig wel een duidelijk signaal: zij missen net als tegen Italië opnieuw de wedstrijdkern. De Winter krijgt na zijn afwezigheid in Rome nu wel zijn kans binnen de selectie, terwijl Theate deze keer aan de kant blijft.

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