Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

De zestiende finales van de Croky Cup krijgen straks hun definitieve vorm. Met Kortrijk al uitgeschakeld en vijf amateurclubs nog in de running, liggen er enkele opvallende affiches op tafel. Vooral KFC Nijlen hoopt na twee stunts opnieuw op een grote tegenstander.

In deze zesde ronde van de Croky Cup kwamen al twee clubs uit de Jupiler Pro League in actie: Lommel en Kortrijk, de twee promovendi die in de Challenger Pro League geen kampioen werden en Beveren voor zich moesten dulden.

Waar Lommel zijn opdracht tot een goed einde bracht tegen Diksmuide/Oostende, liep het voor Kortrijk mis tegen Heist. Daardoor krijgen we in de zestiende finales maar één affiche tussen twee clubs uit de hoogste afdeling. Maar wie zijn de andere mogelijke tegenstanders? We zetten de vijftien overige kandidaten op een rij.

Sommige mogelijke tegenstanders gevaarlijker dan andere?

Uit de Challenger Pro League wisten tien clubs zich te plaatsen voor de volgende ronde: Dender, Beerschot, Eupen, Lokeren, Patro Eisden, RFC Luik, Seraing, Virton, Francs Borains en Sporting Hasselt.

Met zeventien clubs uit de Jupiler Pro League en tien uit de Challenger Pro League blijven er in de zestiende finales van de Croky Cup nog vijf amateurclubs over.

Drie daarvan komen uit de Waalse eerste amateurafdeling: Bergen, dat Londerzeel uitschakelde, Habay, dat Olympic klopte, en Rochefort, dat Lierse uit het bekertoernooi kegelde. Vanuit de Vlaamse eerste amateurafdeling is KSK Heist nog van de partij. Die club zorgde voor een verrassing door Kortrijk na strafschoppen uit te schakelen.





Nijlen, de kleine club die opnieuw wil stunten

Tot slot is er nog één club uit de tweede amateurafdeling, het vierde niveau van het Belgische voetbal. Het gaat om KFC Nijlen, dat uitkomt in de tweede afdeling VV.

De Antwerpenaren zijn slecht aan hun competitie begonnen en kregen onder meer een 0-5-nederlaag tegen Tempo Overijse te verwerken. In de beker lijkt echter een ander verhaal te worden geschreven. Nijlen won thuis van zowel Flénu als Rupel Boom en mag zich daardoor opmaken voor de volgende ronde.

Welke club uit de Jupiler Pro League komt er uit de trommel voor Nijlen? En welke affiches krijgen we in de zestiende finales van de Croky Cup? Rond 16.30 uur kennen we het antwoord.