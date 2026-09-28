"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan
Foto: © photonews
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Lierse heeft een bijzonder pijnlijke uitschakeling in de Croky Cup achter de rug. De Pallieters verloren in de zesde ronde met 3-2 van Union Rochefort en mogen daardoor een mogelijke affiche tegen een club uit de Jupiler Pro League vergeten. De nederlaag komt bovendien op een moment waarop het ook in de Challenger Pro League nog niet loopt zoals gehoopt.

Lierse verzamelde in de competitie voorlopig vijf punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee pas twaalfde. De beker kon dus voor een mentale opsteker zorgen, maar in Rochefort liep het helemaal verkeerd. Nochtans had de ploeg volgens middenvelder Bryan Smeets lange tijd voldoende controle om de kwalificatie naar zich toe te trekken.

Smeets spaart niemand na pijnlijke uitschakeling

Bij Het Nieuwsblad reageerde Smeets bijzonder scherp. Volgens hem was Lierse gedurende quasi de volledige wedstrijd de betere ploeg, maar liet het na om dat overwicht ook om te zetten in een duidelijke voorsprong.

"Echt, we hadden totale controle over de partij. Quasi een hele wedstrijd waren we op alle fronten de betere ploeg. En toch sta je hier met lege handen. Het is om je kapot voor te schamen en dat doen we ook als groep."

De frustratie zat vooral in het feit dat Lierse volgens Smeets voldoende mogelijkheden kreeg om de wedstrijd al veel vroeger te beslissen. De Pallieters kregen kansen om afstand te nemen, maar hielden Rochefort zo zelf in leven.

"Ach, ik denk dat we nog voldoende mogelijkheden krijgen om drie tot vier goals uit te lopen. Maar we laten dat na en dan weet je dat je alsnog in grote problemen kan geraken. Er moet maar één bal goed vallen en zo gebeurde ook."

Vooral wat daarna gebeurde, kwam hard aan. Lierse verloor de controle en zag Rochefort de wedstrijd volledig naar zich toetrekken. "Maar dan nog had ik nooit durven denken dat onze groep zo diep weg zou zakken en we het nog helemaal uit handen zouden geven. Ja, deze komt wel even aan. Daar moeten we niet flauw over doen."

Ook supporters krijgen begrip

Ook bij de aanhang kwam de uitschakeling zwaar aan. De supporters zagen een mogelijke thuiswedstrijd tegen een eersteklasser in rook opgaan. Smeets begrijpt dan ook dat de frustratie groot is. "Dit is onacceptabel. Dat weten we als groep ook wel. En ja, die mensen hebben zeker het recht om heel erg misnoegd te zijn."

Voor Lierse had de volgende ronde van de Croky Cup nochtans iets moois kunnen opleveren. De clubs uit de Jupiler Pro League stromen dan in, waardoor een aantrekkelijke affiche op het Lisp tot de mogelijkheden behoorde.

"Natuurlijk had ik graag in die trommel met eersteklassers gezeten en een schitterende avond op het Lisp beleefd tegen een klepper uit de hoogste afdeling."

Francs Borains wacht na interlandbreak

Lang kan Lierse niet blijven stilstaan bij de bekeruitschakeling. Na de interlandbreak wacht meteen opnieuw een belangrijke opdracht in de Challenger Pro League. Dan ontvangt de ploeg Francs Borains op het Lisp.

Met slechts vijf punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden is een reactie welkom. De nederlaag tegen Rochefort maakt de druk om opnieuw aan te knopen met een overwinning alleen maar groter.

Smeets wil de knop daarom snel omdraaien. "Maar de realiteit is dat we deze partij niet meer kunnen terugdraaien. De realiteit is dat we deze snel achter ons moeten laten en vooruit kijken."

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