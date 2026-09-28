Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout
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SC Néchin is afgelopen weekend op een bijzonder vreemde manier zonder voetbal gebleven. Alle ploegen van de amateurclub kregen forfait nadat de Belgische voetbalbond een openstaande factuur van ongeveer 246 euro had vastgesteld. Intussen krijgt het verhaal echter een opvallende wending, want de bond onderzoekt nu of de fout mogelijk bij haarzelf ligt.

Voor het eerste elftal betekende de maatregel dat de competitiewedstrijd tegen Biesme niet doorging. Néchin kreeg een 0-5-forfaitnederlaag aangerekend. Ook de andere ploegen van de club mochten niet in actie komen. Aanvankelijk erkende het bestuur dat de situatie administratief beter opgevolgd had kunnen worden, maar ondertussen beschikt de club over informatie die volgens voorzitter Giovanni Huin een ander licht op de zaak werpt.

Volgens Notélé heeft Néchin namelijk een e-mail van 3 juni in handen waarin de voetbalbond de club vraagt om openstaande creditnota's af te trekken van te betalen facturen. Dat is precies wat de penningmeester volgens het bestuur heeft gedaan. Tegelijk zou de bond zelf nog bijna 600 euro aan creditnota's verschuldigd zijn aan Néchin.

Bond onderzoekt mogelijke eigen fout

Maandagochtend kreeg de club opnieuw contact met de voetbalbond. Néchin werd gevraagd voorlopig geen verdere stappen te ondernemen, zodat intern kan worden nagegaan of er bij de verwerking van het dossier een fout is gemaakt.

Voorzitter Huin laat er weinig twijfel over bestaan wat Néchin wil als blijkt dat de club inderdaad correct handelde. "Het doel is om alle wedstrijden van afgelopen weekend opnieuw te laten spelen", klinkt het.

De club heeft ondertussen ook een advocaat ingeschakeld om te bekijken welke procedure eventueel nodig is. Néchin wil zich dus niet zomaar neerleggen bij de forfaits.

Financiële problemen ontkend

Huin benadrukt tegelijk dat de kwestie volgens hem niets met financiële problemen te maken heeft. De voorzitter stelt zelfs dat de financiële situatie van de club "nog nooit zo goed" is geweest en wijst erop dat drie nieuwe sponsors zich afgelopen weekend hebben gemeld.

Voor Néchin kan het dossier ook sportief gevolgen blijven hebben. Als de club gelijk krijgt en de wedstrijden opnieuw moeten worden ingepland, wacht er een extra puzzel in de kalender. De bal ligt voorlopig echter bij de voetbalbond, die eerst moet uitzoeken of de opvallende sanctie van afgelopen weekend terecht was.

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