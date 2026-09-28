Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur
Foto: © Walfoot.be
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Aymane El Kabir, een jong talent uit de Brusselse regio dat momenteel voor Sporting Bruxelles uitkomt, zou al belangstelling genieten van twee buitenlandse clubs: Espanyol en AS Monaco. De middenvelder moet de komende weken een belangrijke knoop doorhakken over zijn toekomst.

Niet alleen in grote jeugdopleidingen zoals die van Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht of Standard lopen jonge spelers rond die al vroeg op de radar van clubs uit de vijf grote Europese competities verschijnen.

Ook kleinere clubs met een sterke reputatie op vlak van jeugdopleiding leveren geregeld talent af. Zeker in de Brusselse regio, waar traditioneel heel wat technisch sterke jongeren doorbreken.

Volgens onze informatie heeft Espanyol inmiddels concrete interesse in El Kabir. Ook AS Monaco stuurde scouts om de jonge middenvelder aan het werk te zien.

Keuze tussen België en het buitenland

El Kabir wordt volgende maand 16 jaar en speelt momenteel bij de U19 van Sporting Bruxelles. Eerder kwam hij al uit voor de jeugdploegen van Nset Berchem en RWDM.

Ondanks zijn jonge leeftijd staat hij zo al voor een belangrijke keuze in zijn carrière. Hij kan in België blijven en proberen door te groeien bij een profclub, maar tegelijk lonkt nu al een mogelijke overstap naar het buitenland.

Met Espanyol en Monaco zijn er in elk geval twee interessante opties op tafel. De komende weken moeten duidelijk maken welke richting El Kabir uit wil.

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