Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

De tweede speeldag van de Nations League heeft zondag meteen voor een opvallende verrassing gezorgd. Duitsland ging in Augsburg met 0-1 onderuit tegen Griekenland en blijft zo na twee wedstrijden zonder overwinning onder bondscoach Jürgen Klopp. Elders deden Nederland en Portugal wel wat van hen verwacht werd.

Klopp voerde na het 1-1-gelijkspel tegen Nederland vijf wijzigingen door in zijn basiself. Onder meer Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck en debutant Bambasé Conté mochten starten. Duitsland nam veelvuldig de bal in handen, maar botste lange tijd op een goed georganiseerd Grieks blok. Karim Adeyemi kreeg voor rust nog een behoorlijke kans, maar doelman Konstantinos Tzolakis stond paraat.

Griekenland zorgt voor verrassing

Na de rust probeerde Duitsland het tempo op te drijven, maar Griekenland bleef loeren op de omschakeling. Fotis Ioannidis liet eerst nog een grote mogelijkheid liggen, maar in minuut 74 was het wel raak. Invaller Dimitris Kourbelis haalde uit en zag zijn afgeweken schot voorbij Nübel in doel verdwijnen.

Duitsland probeerde nadien nog een slotoffensief op gang te brengen, maar Griekenland hield stand. Daarmee boekten de Grieken hun eerste overwinning ooit tegen Duitsland na tien eerdere onderlinge duels zonder zege. Voor Klopp en zijn ploeg is de start van deze Nations League-campagne zo allesbehalve ideaal.

Nederland en Portugal pakken drie punten

In dezelfde groep deed Nederland het beter. Oranje won met 1-2 op bezoek bij Servië. Mexx Meerdink maakte beide Nederlandse doelpunten en was zo de grote uitblinker. Ruben van Bommel kwam in de tweede helft nog dicht bij een treffer, maar zag zijn poging op de paal stranden.

Ook Portugal behield het maximum. João Félix bracht de Portugezen op voorsprong tegen Noorwegen, waarna Erling Haaland na rust voor de gelijkmaker zorgde. Gonçalo Ramos bezorgde Portugal uiteindelijk alsnog een 1-2-zege.





Verder won Denemarken met 2-0 van Wales, Oostenrijk met 3-1 van Kosovo en Ierland met 0-3 van Israël. Gibraltar-Andorra eindigde doelpuntloos, terwijl Litouwen en Azerbeidzjan de punten deelden na een 1-1-gelijkspel.