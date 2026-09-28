‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’
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Club Brugge ziet in Mert Kömür een mogelijke opvolger van Christos Tzolis, maar de Duitse middenvelder is allesbehalve goedkoop. FC Augsburg zou inmiddels rond 20 miljoen euro verlangen voor het jonge talent, dat nog tot 2029 onder contract ligt.

Wie is Mert Kömür?

Mert Kömür werd geboren op 17 juli 2005 in Dachau en is een aanvallende middenvelder met de Duitse en Turkse nationaliteit. Hij is 1,84 meter groot en doorliep de jeugdopleiding van TSV 1860 München voordat hij in 2019 naar FC Augsburg verhuisde.

Augsburg begeleidde hem vervolgens van de jeugdploegen tot het eerste elftal. Zijn profdebuut maakte Kömür in april 2024 tegen Hoffenheim. Volgens de Bundesliga was hij een maand later al de jongste doelpuntenmaker ooit van Augsburg in de Bundesliga.

De Duitser met Turkse roots kwam inmiddels ook uit voor verschillende Duitse jeugdselecties. Hij behoort momenteel tot de Duitse U21-selectie.

Contract en marktwaarde lopen hoog op

Kömür ligt bij Augsburg volgens Transfermarkt vast tot 30 juni 2029. Zijn actuele marktwaarde werd door Transfermarkt op 12 miljoen euro gezet bij de laatste update van 27 mei 2026.

Volgens recente berichtgeving uit Duitsland wordt inmiddels gesproken over een vraagprijs van ongeveer 20 miljoen euro, mogelijk aangevuld of beïnvloed door bonussen en een percentage op een toekomstige doorverkoop.

Beşiktaş zou belangstelling hebben voor de middenvelder. Volgens berichtgeving rond de Turkse club zou Augsburg bereid kunnen zijn om over de vaste transfersom te onderhandelen wanneer daar bonussen en een aanzienlijk doorverkooppercentage tegenover staan.

Club Brugge zag hem als opvolger van Tzolis

Club Brugge had Kömür al eerder op de radar. Hij werd gezien als mogelijke opvolger van Tzolis zag. Een transfer kwam er uiteindelijk niet. Augsburg hield zijn talent aan boord, terwijl ook andere clubs interesse toonden.

Dit zijn zijn prestaties

Kömür maakte vooral in het seizoen 2025/26 een duidelijke stap vooruit. In de Bundesliga kwam hij tot 28 wedstrijden, twee doelpunten en vier assists. Hij verzamelde daarbij 1.464 speelminuten.

In de huidige Bundesliga-campagne staat zijn teller na vier optredens op nul goals en nul assists, met 108 minuten speeltijd.

De combinatie van zijn leeftijd, Bundesliga-ervaring, Duitse U21-status en langdurig contract maakt duidelijk waarom Augsburg een hoge prijs kan vragen. Voor Club Brugge betekent dat tegelijk dat een eventuele transfer van Kömür een investering van een heel andere orde zou zijn dan een klassieke vervanger.

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