Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Ruben van Bommel viel zondag in de 17e minuut in tijdens de verplaatsing naar Servië. Het was pas zijn tweede wedstrijd voor Oranje. Krijgt hij donderdag tegen Griekenland voor het eerst een basisplaats bij het Nederlands elftal?

Dat is zeker niet uitgesloten voor de 22-jarige zoon van de bondscoach van de Rode Duivels. De linksbuiten is uitstekend aan het seizoen begonnen bij PSV Eindhoven en leverde bovendien al een assist af voor Cody Gakpo, amper zeven minuten nadat hij vier dagen geleden tegen Duitsland voor het eerst was ingevallen bij de Nederlandse A-ploeg.

De Nederlandse voetbalbond maakte maandag namelijk bekend dat Gakpo de rest van de interlandperiode moet missen. Hij keert terug naar Liverpool om zich daar te laten behandelen.

Eerste basisplaats voor Ruben van Bommel bij Oranje?

Bondscoach Xavi beschikt in principe over twee opties om Gakpo te vervangen. Ruben van Bommel lijkt de meest voor de hand liggende keuze, maar ook Noa Lang komt in aanmerking. Die laatste kennen we uiteraard nog goed van zijn periode bij Club Brugge en speelt tegenwoordig voor Napoli.

De 27-jarige Lang, die zeventien interlands achter zijn naam heeft, bleef tijdens de eerste twee wedstrijden op de bank. Daardoor lijkt Van Bommel momenteel hoger in de pikorde te staan. Xavi zal voor de volgende wedstrijd van Nederland, donderdag, de knoop moeten doorhakken.

Ook het gebrek aan wedstrijdritme van Lang kan daarbij een rol spelen. Sinds de start van het seizoen stond hij pas twee keer aan de aftrap in de Serie A en viel hij daarnaast twee keer in. De voormalige speler van Club Brugge was voorlopig nog niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Netherlands
Cody Mathès Gakpo
Ruben van Bommel
Noa Lang

Meer nieuws

Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

18:20
Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

18:40
Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

18:00
Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

17:30
Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

17:04
13
Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

16:30
1
Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

16:00
3
Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

15:30
OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

14:45
14
Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

14:30
7
Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

14:00
Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

13:30
Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

12:30
4
Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

13:00
3
Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

11:40
2
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

10:50
Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

12:00
Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

10:45
5
Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

11:15
"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

10:06
Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

09:01
11
Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

09:30
Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

08:00
2
Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

08:30
1
Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

07:20
1
Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

07:00
1
Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

27/09
2
Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

23:00
1
Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

22:25
4
Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

22:00
2
Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

21:20
Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

20:25
2
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

20:45
Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

20:45
Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

19:50
2
'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

27/09
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 20:45 Italië Italië
België België 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over België - Frankrijk: - Standard 2.0 Standard 2.0 over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg Stigo12 Stigo12 over Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois Vital Verheyen Vital Verheyen over Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk Goro Goro over Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent CringeMedia CringeMedia over Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club mantoch mantoch over Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil Stigo12 Stigo12 over 'Manchester City naar vierde klasse?' CCpl CCpl over KSK Heist - KV Kortrijk: P2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved