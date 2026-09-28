Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

Ruben van Bommel viel zondag in de 17e minuut in tijdens de verplaatsing naar Servië. Het was pas zijn tweede wedstrijd voor Oranje. Krijgt hij donderdag tegen Griekenland voor het eerst een basisplaats bij het Nederlands elftal?

Dat is zeker niet uitgesloten voor de 22-jarige zoon van de bondscoach van de Rode Duivels. De linksbuiten is uitstekend aan het seizoen begonnen bij PSV Eindhoven en leverde bovendien al een assist af voor Cody Gakpo, amper zeven minuten nadat hij vier dagen geleden tegen Duitsland voor het eerst was ingevallen bij de Nederlandse A-ploeg.

De Nederlandse voetbalbond maakte maandag namelijk bekend dat Gakpo de rest van de interlandperiode moet missen. Hij keert terug naar Liverpool om zich daar te laten behandelen.

Eerste basisplaats voor Ruben van Bommel bij Oranje?

Bondscoach Xavi beschikt in principe over twee opties om Gakpo te vervangen. Ruben van Bommel lijkt de meest voor de hand liggende keuze, maar ook Noa Lang komt in aanmerking. Die laatste kennen we uiteraard nog goed van zijn periode bij Club Brugge en speelt tegenwoordig voor Napoli.

De 27-jarige Lang, die zeventien interlands achter zijn naam heeft, bleef tijdens de eerste twee wedstrijden op de bank. Daardoor lijkt Van Bommel momenteel hoger in de pikorde te staan. Xavi zal voor de volgende wedstrijd van Nederland, donderdag, de knoop moeten doorhakken.

Ook het gebrek aan wedstrijdritme van Lang kan daarbij een rol spelen. Sinds de start van het seizoen stond hij pas twee keer aan de aftrap in de Serie A en viel hij daarnaast twee keer in. De voormalige speler van Club Brugge was voorlopig nog niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt.



