Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel
Foto: © photonews
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Club Brugge ziet Andrej Vasović zich niet alleen op clubniveau verder ontwikkelen. Ook internationaal staat de 18-jarige spits voor een interessante keuze. Vasović komt momenteel uit voor de Zwitserse jeugdploegen, maar Servië wil de aanvaller graag overtuigen om in de toekomst voor het land van zijn roots te kiezen.

De interesse vanuit Servië blijft bovendien niet beperkt tot het volgen van zijn prestaties. Bondscoach Veljko Paunović zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Vasović om hem duidelijk te maken dat de deur naar de Servische nationale ploeg openstaat. Hij zou daarbij zelfs hebben uitgelegd welke rol hij voor de jonge aanvaller in gedachten heeft.

Volgens het Zwitserse Blue News vond het gesprek plaats nadat Vasović voor het eerst was opgeroepen voor de Zwitserse U21. De Zwitserse voetbalbond bevestigde op 17 september dat de Club Brugge-spits voor het eerst deel uitmaakt van de selectie van bondscoach Alex Frei.

Zwitserland zet volgende stap

Voor Vasović betekent die oproep opnieuw een stap vooruit. Hij speelde eerder al voor de Zwitserse jeugdelftallen en maakte nu de overstap naar de U21. Tegen Luxemburg zat hij vrijdag bij de selectie, maar kwam hij tijdens de 5-0-overwinning niet van de bank. Zwitserland speelt tijdens deze interlandperiode ook nog tegen IJsland en Frankrijk.

De timing van de Servische toenadering is dan ook opvallend. Vasović ligt internationaal nog niet definitief vast en daardoor probeert Servië hem tijdig te overtuigen. Dat de bondscoach zelf contact opneemt, toont alvast dat de jonge spits serieus wordt gevolgd.

Club Brugge haalde hem deze zomer

Vasović maakte deze zomer de overstap naar Club Brugge. Blauw-zwart ziet veel potentieel in de jonge aanvaller, die eerder in Zwitserland doorbrak bij FC Luzern. Zijn ontwikkeling heeft hem nu dus ook bij de Zwitserse U21 gebracht.

Daarmee dreigt tegelijkertijd een internationaal keuzevraagstuk te ontstaan. Zwitserland heeft Vasović jarenlang opgenomen in zijn jeugdploegen en schuift hem nu door richting de U21, terwijl Servië achter de schermen aan hem trekt.

Voorlopig blijft Vasović gewoon voor Zwitserland uitkomen. Maar met Paunović die zich persoonlijk in het dossier mengt, lijkt Servië duidelijk te willen voorkomen dat de Club Brugge-spits definitief voor de Zwitserse nationale ploeg kiest.

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