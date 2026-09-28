Steven Defour maakt brandhout van de Nations League

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Steven Defour maakt brandhout van de Nations League
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Steven Defour heeft bitter weinig begrip voor de Nations League. Volgens de voormalige Rode Duivel zorgt de competitie vooral voor extra belasting bij voetballers, bovenop de steeds vollere clubkalender.

Defour ziet vooral extra belasting

De Nations League werd in 2018 ingevoerd om interlandvoetbal competitiever te maken. Toch ziet Steven Defour vooral de keerzijde. Volgens de voormalige middenvelder krijgen topspelers er opnieuw wedstrijden bij, terwijl de kalender op clubniveau al bijzonder zwaar is.

In Primo noemt Defour de competitie ronduit "bladvulling". "Deze competitie gaat alleen maar in tegen de fysieke integriteit van de voetballers, die nóg meer wedstrijden moeten spelen", klinkt het.

Zijn kritiek richt zich dus niet alleen op de waarde van de wedstrijden, maar vooral op de hoeveelheid voetbal. Spelers moeten de Nations League combineren met hun nationale competitie, Champions League en andere Europese duels.

Waarom werd de Nations League ingevoerd?

De UEFA startte de Nations League in het seizoen 2018/19. Het doel was duidelijk: nationale ploegen vaker tegenstanders van een vergelijkbaar niveau laten treffen en het aantal wedstrijden zonder inzet verminderen.

Europa werd daarvoor verdeeld in verschillende divisies, met promotie en degradatie. De beste landen uit League A kunnen zich bovendien plaatsen voor de eindfase.

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De competitie is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de internationale kalender. Portugal won de eerste editie in 2019, Frankrijk volgde in 2021, Spanje won in 2023 en Portugal pakte in 2025 zijn tweede titel. Daarmee is Portugal momenteel de enige tweevoudige winnaar.

In 2021 bereikten de Rode Duivels de Final Four. In de halve finale verloor België met 2-3 van Frankrijk, waarna Italië met 2-1 te sterk was in de wedstrijd om de derde plaats.

Er zit veel geld achter de Nations League

Dat financiële aspect maakt de kritiek op de Nations League extra interessant. UEFA benadrukt dat de competitie voor de nationale voetbalbonden een stabiele inkomstenbron vormt dankzij gecentraliseerde commerciële rechten en sponsorinkomsten. Voor de periode 2022-2028 verwacht UEFA dat de gezamenlijke commerciële inkomsten uit de Nations League en andere betrokken nationale competities ongeveer 3 miljard euro bedragen.

Ook clubs profiteren indirect. UEFA keert compensaties uit voor het afstaan van spelers voor nationale ploegcompetities. In de cyclus rond EURO 2024 werd in totaal 233 miljoen euro verdeeld over 901 clubs; daarvan was 93 miljoen euro verbonden aan de Nations League 2020/21, 2022/23 en de EK-kwalificatie.

Defour kijkt echter vooral naar de sportieve belasting van de spelers die dergelijke wedstrijden met zich mee brengen. "Voor mij had die Nations League zeker niet gemoeten", besluit hij.

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