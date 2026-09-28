STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV staat na zeven speeldagen op een tegenvallende elfde plaats met 8 op 21. Analist Stef Wijnants ziet duidelijke werkpunten bij de Kanaries, maar waarschuwt tegelijk voor te hoge verwachtingen bij de supporters.

Wijnants ziet alarmbellen bij STVV

De interlandbreak komt voor STVV op een moment waarop er voldoende stof tot nadenken is. De Kanaries verzamelden slechts acht punten uit zeven wedstrijden en staan daarmee elfde in de Jupiler Pro League.

Voor analist Stef Wijnants is vooral de manier waarop STVV voor de dag kwam tegen Westerlo zorgwekkend. In Het Belang van Limburg wijst hij op een gebrek aan energie en organisatie. "Peper in hun gat. Dat kunnen ze bij STVV wel gebruiken", klinkt het scherp.

Volgens Wijnants moet er dus snel opnieuw meer schwung in de ploeg komen. Hij zag tegen Westerlo te weinig intensiteit, weinig dreiging langs de flanken en een verdediging die moeilijk overeind bleef.

Geen herhaling van vorig seizoen

Toch plaatst Wijnants de prestaties van STVV ook in een breder perspectief. Volgens de analist moeten de supporters hun verwachtingen aanpassen. Het succes van vorig seizoen mag volgens hem niet automatisch als nieuwe norm worden beschouwd.

"Ik vind wel dat de supporters de lat te hoog leggen", zegt Wijnants. Volgens hem is het niet realistisch om opnieuw een plaats in de top vijf te verwachten.





Dat betekent niet dat kritiek verboden is. Zeker de recente wedstrijden geven volgens de analist voldoende aanleiding om vragen te stellen over de prestaties. Maar de verwachtingen moeten volgens hem wel overeenstemmen met de huidige situatie.

De Meyer krijgt belangrijke opdracht

Ook trainer Frédéric De Meyer komt ter sprake. Wijnants merkt op dat de coach al langer weinig krediet heeft bij een deel van de supporters. Toch vindt hij dat er meer respect voor de trainer mag zijn.

De belangrijkste opdracht ligt volgens de analist momenteel niet alleen op tactisch vlak. De Meyer moet opnieuw zorgen voor een hechte groep en het groepsgevoel van vorig seizoen proberen terug te vinden. Dat is volgens Wijnants extra belangrijk omdat er signalen zijn dat niet iedereen binnen de ploeg dezelfde richting uitgaat.

Interne spanningen moeten snel verdwijnen

Wijnants verwijst daarbij naar Sebaoui, die volgens hem liep te mokken, en naar Vanwesemael, die aangaf dat bepaalde spelers hun taken niet uitvoerden. Voor een trainer zijn dergelijke signalen bijzonder belangrijk. "Ofwel breidt zoiets uit, ofwel wordt het opgelost", stelt Wijnants. Daar ligt volgens hem momenteel de grootste uitdaging voor De Meyer.

STVV staat daardoor voor een belangrijke periode. De resultaten moeten beter, maar tegelijk zal de ploeg volgens Wijnants opnieuw samenhang en intensiteit moeten vinden. Voor de supporters is vooral duidelijk dat een herhaling van het vorige seizoen voorlopig geen vanzelfsprekendheid is.