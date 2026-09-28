Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?
De drie Nations League-duels van 18 uur leverden maandagavond een opvallend contrast op. Montenegro won na een spannend slot met 2-3 bij Armenië, terwijl Georgië-Oekraïne en Letland-Cyprus doelpuntloos bleven.
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?
Een overzicht van de vanavond gespeelde wedstrijden in de Nations League:
Roemenië - Bosnië en Herzegovina 2-4
Armin Gigović opende na 12 minuten de score, waarna Tarik Muharemović er in de 19de minuut 0-2 van maakte. Daniel Bîrligea bracht Roemenië terug tot 1-2, maar Haris Tabaković zorgde voor 1-3. Na de rust maakte Ermin Mahmić de 1-4, waarna Alexandru Cicăldău de eindstand op 2-4 bepaalde.
Turkije - Italië 1-4
Alessandro Bastoni zette de bezoekers op voorsprong, waarna Davide Frattesi en Michael Kayode de score verder uitbouwden. Barış Alper Yılmaz deed iets terug voor Turkije, maar Francesco Pio Esposito legde de 1-4-eindstand vast.
Zweden - Polen 3-1
Benjamin Nygren bracht de thuisploeg vroeg op voorsprong, maar Sebastian Szymański maakte voor rust gelijk. Na de pauze scoorden Yasin Ayari en Viktor Gyökeres, waardoor Zweden met 3-1 won.
Noord-Ierland - Hongarije 0-0
Noord-Ierland en Hongarije hielden elkaar in evenwicht. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, waardoor de wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel.
De drie Nations League-duels van 18 uur leverden maandagavond een opvallend contrast op. Montenegro won na een spannend slot met 2-3 bij Armenië, terwijl Georgië-Oekraïne en Letland-Cyprus doelpuntloos bleven.
Montenegro houdt stand in spektakelstuk
De meeste actie was te zien in Armenië – Montenegro. Montenegro kwam na twintig minuten op voorsprong toen Erik Piloyan de bal in eigen doel werkte. Armenië reageerde snel: Artur Serobyan bracht de thuisploeg na 34 minuten langszij.
Nog voor de rust stond Montenegro opnieuw op voorsprong. Nikola Krstovic maakte er in de 38ste minuut 1-2 van. Na de pauze kwam Armenië opnieuw terug in de wedstrijd. Eduard Spertsyan zorgde na 65 minuten voor de 2-2.
De wedstrijd leek vervolgens op een gelijkspel af te stevenen, maar Montenegro sloeg in de slotfase alsnog toe. Aleksa Latkovic maakte in de 89ste minuut de beslissende 2-3. Daarmee pakte Montenegro de drie punten in een wedstrijd waarin beide ploegen meerdere keren van uitzicht op de overwinning wisselden.
Geen goals in Georgië en Letland
In Georgië – Oekraïne bleef het daarentegen 0-0. Beide landen waren vooraf op zoek naar punten in groep B2. Georgië begon de Nations League met een 0-1-nederlaag tegen Noord-Ierland, terwijl Oekraïne Hongarije met 1-0 versloeg.
Ook Letland – Cyprus kende geen doelpunten. De twee landen hielden elkaar gedurende de wedstrijd in evenwicht en bleven steken op 0-0. Dat duel was eveneens een confrontatie uit groep C2.
Nog vijf wedstrijden op het programma
De Nations League-avond is daarmee nog lang niet voorbij. Om 20.45 uur staan nog vijf wedstrijden gepland. Voor ons is uiteraard België – Frankrijk de blikvanger. Daarnaast worden Turkije – Italië, Noord-Ierland – Hongarije, Roemenië – Bosnië en Herzegovina en Zweden – Polen afgewerkt.
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