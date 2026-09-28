Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Volg Voetbalkrant nu ook via Google! De drie Nations League-duels van 18 uur leverden maandagavond een opvallend contrast op. Montenegro won na een spannend slot met 2-3 bij Armenië, terwijl Georgië-Oekraïne en Letland-Cyprus doelpuntloos bleven.



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