Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

Frankrijk lijkt maandagavond met een flink gewijzigd elftal aan de aftrap te verschijnen tegen de Rode Duivels. Bondscoach Zinédine Zidane liet zondag al verstaan dat hij zou roteren na de 0-1-zege tegen Turkije, maar mogelijk gaat hij daarbij verder dan aanvankelijk gedacht.

De Fransen moeten in Brussel sowieso zonder Kylian Mbappé aantreden. De aanvoerder maakte vrijdag het enige doelpunt tegen Turkije, maar liep daarbij een blessure aan de linkerknie op. Mbappé verliet zaterdag de Franse selectie en keerde terug naar Madrid. Zidane moet zijn aanval daardoor noodgedwongen herschikken.

Volgens L’Équipe werd zondag tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen België met een opvallende variant geëxperimenteerd. Désiré Doué stond daarbij als diepe spits opgesteld, met Michael Olise aan de rechterkant en Bradley Barcola op links. Daardoor zou Ousmane Dembélé mogelijk zelfs uit de basis verdwijnen.

Dembélé mogelijk niet aan de aftrap

Dat zou een opvallende wending zijn. Door het uitvallen van Mbappé leek Dembélé aanvankelijk een logische kandidaat om centraal in de aanval te starten. Ook de aanvoerdersband kwam in beeld voor de aanvaller van PSG, maar Zidane liet zondag blijken dat hij rekening houdt met de fysieke belasting van zijn spelers.

Frankrijk speelde vrijdag nog in Turkije en reisde daarna meteen door naar België. Zidane bevestigde op zijn persconferentie dat er wijzigingen komen, zonder prijs te geven hoeveel spelers hij precies zal vervangen. Volgens de laatste informatie van L’Équipe zou zelfs een zeer ruime rotatie mogelijk zijn, met weinig spelers die opnieuw aan de aftrap verschijnen.

Ook op het middenveld kunnen er verschuivingen volgen. Tijdens de tactische training vormde Eduardo Camavinga een trio met Adrien Rabiot en Rayan Cherki. Achterin werden eveneens verschillende combinaties uitgeprobeerd. Dat maakt het voor Mark Van Bommel er niet eenvoudiger op om zich op één duidelijke Franse basiself voor te bereiden.



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Nieuwe test voor de Rode Duivels

België kan maandagavond alvast met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen. De Rode Duivels wonnen vrijdag met 0-2 in Italië en ontvangen Frankrijk nu in het Koning Boudewijnstadion. Frankrijk begon zijn Nations League-campagne eveneens met drie punten dankzij de 0-1-zege in Turkije.

Welke keuzes Zidane uiteindelijk maakt, wordt pas maandag duidelijk. De kans lijkt ondertussen wel reëel dat Doué centraal in de aanval verschijnt en Dembélé, ondanks de afwezigheid van Mbappé, niet aan de aftrap komt.