Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

Brussel mag maandag een pak Franse sterren ontvangen. Maar de allergrootste, dat is misschien wel Zinedine Zidane. De voormalige Ballon d'Or-winnaar maakte als speler én als trainer grote sier bij Real Madrid, waar hij samenwerkte met Eden Hazard. Op zijn persconferentie voor het duel tegen België sprak Zidane over het Belgische voetbalicoon.

Zidane komt Hazard wel nog eens tegen

Hazard had in de Premier League alles kapotgespeeld toen hij in 2019 Chelsea inruilde voor Real Madrid. Hij had het jaar daarvoor ook een schitterend WK afgewerkt met de Rode Duivels. Alle sterren stonden gunstig dat Hazard Madrid zou veroveren, maar zijn Spaanse avontuur verliep niet zoals gehoopt.

Zidane was destijds de coach die Hazard bij Real mocht verwelkomen na zijn transfer. De voormalige middenvelder was altijd een zelfverklaarde fan van Hazard. Tegenwoordig beperkt hun relatie zich tot toevallige ontmoetingen. "Of ik hem nog hoor? We wonen in Madrid in elkaars buurt. Ik kom hem af en toe nog eens tegen", vertelde Zidane zondag op zijn persbabbel, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Hazard had bij Real Madrid last van kwaaltjes

Hazard kreeg in Madrid met blessures af te rekenen en haalde er nooit zijn beste niveau. "Ik vind het jammer dat we bij Real nooit de Eden gezien hebben van Chelsea", ging Zidane verder. "Hij had wat kwaaltjes. Jammer voor hem."

Hazard speelde in vier jaar bij Real uiteindelijk 76 wedstrijden. Daarin scoorde hij zeven goals en leverde hij twaalf assists af. In de zomer van 2023 zwaaide hij af bij de Koninklijke om er op 10 oktober 2023 definitief een punt achter te zetten.

In de Premier League twijfelde niemand aan Hazard



De passage bij Real van Hazard overschaduwt de laatste jaren van zijn carrière, maar in de Premier League twijfelde niemand aan de grote kwaliteiten van de technicus. Met zijn dribbels en bij wijlen weergaloze goals zette hij de Engelse competitie meermaals in vuur en vlam. Een versie die Zidane dus graag in Madrid had gezien.