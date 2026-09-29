Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

De Rode Duivels verloren met 0-1 van Frankrijk na een late beslissing van Michael Olise. Volgens analist Philippe Albert had bondscoach Mark van Bommel met één wissel de deur naar het Franse doelpunt zelf opengezet.

Van Bommel grijpt in achterin

Mark van Bommel koos tegen Frankrijk voor een opvallende oplossing op de linksbackpositie. Joaquin Seys begon aan de wedstrijd en kreeg de opdracht om de Belgische defensie mee te helpen overeind houden.

Tijdens de wedstrijd besloot de bondscoach echter in te grijpen. Seys werd vervangen door Maxim De Cuyper, een meer aanvallend ingestelde speler. Die beslissing werd achteraf door Philippe Albert stevig onder de loep genomen.

De voormalige Rode Duivel begreep de oorspronkelijke keuze voor Seys naar eigen zeggen volledig. Vooral omdat België op dat moment vooral bezig was om de Franse aanvallen af te stoppen.

Albert begrijpt wissel niet

“Ik begrijp niet waarom Van Bommel Seys voor De Cuyper heeft vervangen”, stelde Albert bij La Capitale. Volgens de analist was de Belgische verdediging op dat moment vooral gebaat bij stabiliteit.

Frankrijk voerde de druk op en België probeerde vooral stand te houden. Net op zo'n moment een verdedigende positie wijzigen, kan volgens Albert voor extra problemen zorgen.



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“Het is altijd gevaarlijk om tijdens een moeilijke wedstrijd aan een verdediging te sleutelen”, analyseerde hij. België had volgens de voormalige Rode Duivel geen linksback nodig die vooral aanvallend iets extra kon brengen, maar iemand die defensief voldoende houvast bood. Dat verschil werd volgens Albert zichtbaar bij het beslissende Franse doelpunt.

De Cuyper krijgt kritiek

Bij de actie van Olise ziet Albert twee momenten waarop De Cuyper volgens hem tekortschiet. Eerst stond de verdediger volgens de analist te ver van zijn eigen doel. Vervolgens kreeg Olise te veel ruimte om zijn actie verder te zetten.

“Bij het tegendoelpunt maakt De Cuyper volgens mij twee fouten: eerst staat hij zestig meter van zijn eigen doel uit positie en vervolgens vergeet hij de noodzakelijke overtreding te maken wanneer Olise aan zijn beslissende actie begint”, aldus Albert.

De analist gaat zelfs nog verder in zijn conclusie. “Als Seys daar op de plaats van De Cuyper had gestaan, had België deze wedstrijd op die manier nooit verloren”, stelde hij.

Van Bommel krijgt belangrijk leermoment

De kritiek is opvallend omdat de wissels van Van Bommel tegen Italië eerder wel goed hadden uitgepakt. Tegen Frankrijk pakte zijn ingreep volgens Albert anders uit.

Of de nederlaag volledig aan die wissel kan worden toegeschreven, blijft uiteraard een interpretatie van de analist. Wel staat vast dat België na het doelpunt van Olise niet meer kon reageren.