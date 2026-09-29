PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht

Ali Maamar maakt steeds meer sier bij RSC Anderlecht en dat heeft ook wel wat geïnteresseerde clubs wakker gemaakt. PSG en Barcelona roerden zich eerder al, nu zijn er andere gegadigden. En een deal zou zomaar in de pijplijn kunnen zitten, al vergroot zo wel het Belgenprobleem van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht haalde deze zomer een elftal nieuwe spelers in huis. Dat waren wel elf buitenlanders en dus zijn de Belgen in de minderheid bij paars-wit. Dat kan een probleem zijn of worden, gezien er toch minstens zes (voetbal)Belgen op het wedstrijdblad moeten staan.

En dus worden de Belgen stilaan heel gegeerd goed. Dat maakt hen duurder, maar daarom niet minder aantrekkelijk voor andere ploegen. Hoelang zal Ali Maamar nog in loondienst van RSC Anderlecht spelen? Dat is een vraag die velen zich al langer dan vandaag stellen.

'Belgenprobleem' van RSC Anderlecht kan een factor worden bij transfer Maamar

De jonge Marokkaan maakt grote sier bij paars-wit én kan ook bij zijn land mooie dingen gaan laten zien. De in Brussel geboren rechtervleugelverdediger ligt nog tot juni 2028 onder contract, maar of hij die twee jaar nog gaat uitdoen bij paars-wit is nog niet met zekerheid te zeggen. De 21-jarige speler heeft namelijk geïnteresseerden achter zich aan.

Vanuit Marokko wordt al eventjes geflirt met de interesse van Olympique de Lyon, waarbij ook gewag gemaakt wordt van Engelse ploegen die hem ook in huis zouden willen halen. Op die manier wordt aan Lyon ook meteen gezegd dat er boter bij de vis zal moeten.

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Maamar heeft volgens Transfermarkt momenteel een transferwaarde van 2,5 miljoen euro, maar Anderlecht zal hem niet zomaar laten gaan. Temeer ze op dit moment een probleem hebben met een tekort aan Belgische spelers.





Lyon is bovendien ook niet de enige of eerste ploeg die zich roert voor de speler. Eerder deze zomer had Porto zijn licht laten schijnen in Brussel, vorig jaar werd gesproken over Paris Saint-Germain en FC Barcelona bijvoorbeeld.

Grote clubs kwamen al aankloppen bij RSC Anderlecht

Om maar te zeggen: Maamar maakt indruk op de scouts en op verschillende grote clubs. De vraag is daardoor ook steeds meer of hij nog wel houdbaar is en blijft. Voor Sibierski wordt het een heet dossier, zeker zolang er geen andere Belgen komen bij Anderlecht.

Maamar is een van de drie Belgen binnen de kern die veel speelminuten maakt. Hij lijkt dus onontbeerlijk op het wedstrijdblad van coach Vitor Bruno. Dat zorgt voor extra druk op de ketel én het drijft ook meteen de prijs op als het toch nog tot een transfer zou komen.

Statistieken zijn veelzeggend voor Maamar

In de winter zal sterke man Sibierski Maamar aan boord moeten proberen te houden, maar aan de statistieken zal het in ieder geval al niet liggen. Er zijn mensen die zeggen dat hij in de grote rechthoeken de weinig rendement laat zien, maar dat hij daartussen goede dingen laat zien.

Volgens cijfers van het CIES Football Observatory is Maamar op dit moment de op een na beste vleugelverdediger onder de 22 jaar. De nummer 1 is Xavi Espart van Barcelona. Dat zijn ook cijfers waarmee je indruk maakt op de scouts ...