Analyse PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Ali Maamar maakt steeds meer sier bij RSC Anderlecht en dat heeft ook wel wat geïnteresseerde clubs wakker gemaakt. PSG en Barcelona roerden zich eerder al, nu zijn er andere gegadigden. En een deal zou zomaar in de pijplijn kunnen zitten, al vergroot zo wel het Belgenprobleem van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht haalde deze zomer een elftal nieuwe spelers in huis. Dat waren wel elf buitenlanders en dus zijn de Belgen in de minderheid bij paars-wit. Dat kan een probleem zijn of worden, gezien er toch minstens zes (voetbal)Belgen op het wedstrijdblad moeten staan.

En dus worden de Belgen stilaan heel gegeerd goed. Dat maakt hen duurder, maar daarom niet minder aantrekkelijk voor andere ploegen. Hoelang zal Ali Maamar nog in loondienst van RSC Anderlecht spelen? Dat is een vraag die velen zich al langer dan vandaag stellen.

'Belgenprobleem' van RSC Anderlecht kan een factor worden bij transfer Maamar

De jonge Marokkaan maakt grote sier bij paars-wit én kan ook bij zijn land mooie dingen gaan laten zien. De in Brussel geboren rechtervleugelverdediger ligt nog tot juni 2028 onder contract, maar of hij die twee jaar nog gaat uitdoen bij paars-wit is nog niet met zekerheid te zeggen. De 21-jarige speler heeft namelijk geïnteresseerden achter zich aan.

Vanuit Marokko wordt al eventjes geflirt met de interesse van Olympique de Lyon, waarbij ook gewag gemaakt wordt van Engelse ploegen die hem ook in huis zouden willen halen. Op die manier wordt aan Lyon ook meteen gezegd dat er boter bij de vis zal moeten.

Maamar Ali - Bianchi Bianco - Biancone Giulian
© photonews

Maamar heeft volgens Transfermarkt momenteel een transferwaarde van 2,5 miljoen euro, maar Anderlecht zal hem niet zomaar laten gaan. Temeer ze op dit moment een probleem hebben met een tekort aan Belgische spelers.

Lyon is bovendien ook niet de enige of eerste ploeg die zich roert voor de speler. Eerder deze zomer had Porto zijn licht laten schijnen in Brussel, vorig jaar werd gesproken over Paris Saint-Germain en FC Barcelona bijvoorbeeld. 

Grote clubs kwamen al aankloppen bij RSC Anderlecht

Om maar te zeggen: Maamar maakt indruk op de scouts en op verschillende grote clubs. De vraag is daardoor ook steeds meer of hij nog wel houdbaar is en blijft. Voor Sibierski wordt het een heet dossier, zeker zolang er geen andere Belgen komen bij Anderlecht.

Maamar is een van de drie Belgen binnen de kern die veel speelminuten maakt. Hij lijkt dus onontbeerlijk op het wedstrijdblad van coach Vitor Bruno. Dat zorgt voor extra druk op de ketel én het drijft ook meteen de prijs op als het toch nog tot een transfer zou komen.

Statistieken zijn veelzeggend voor Maamar

In de winter zal sterke man Sibierski Maamar aan boord moeten proberen te houden, maar aan de statistieken zal het in ieder geval al niet liggen. Er zijn mensen die zeggen dat hij in de grote rechthoeken de weinig rendement laat zien, maar dat hij daartussen goede dingen laat zien.

Volgens cijfers van het CIES Football Observatory is Maamar op dit moment de op een na beste vleugelverdediger onder de 22 jaar. De nummer 1 is Xavi Espart van Barcelona. Dat zijn ook cijfers waarmee je indruk maakt op de scouts ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lyon
Ali Maamar

Meer nieuws

Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

19:30
'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

20:00
1
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

20:30
Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

19:00
Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

18:30
Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

18:00
Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

17:30
Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

17:00
10
Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

16:30
Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

15:30
OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

15:48
8
Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

15:00
1
"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord Analyse

"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

14:40
10
Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

14:20
3
Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

14:00
2
De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

11:40
16
Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

13:30
1
Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
6
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
6
Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

12:00
2
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
7
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
21
Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
4
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
2
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

09:30
1
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
2
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
3
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

28/09
2
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
17
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen JaKu JaKu over Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari filip hendrix filip hendrix over Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk Vital Verheyen Vital Verheyen over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem Vital Verheyen Vital Verheyen over De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht pief pief over OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels TatstOn TatstOn over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved