Analyse "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Maandagavond verloren de Rode Duivels met 0-1 van Frankrijk. En zo blijft het trauma aan Frankrijk bestaan. En zo blijft ook alles bij het oude. En toch geniet iedereen meer van het voetbal dat de Rode Duivels brachten in vergelijking met een aantal maanden geleden. Waarom? Een poging tot analyse dringt zich op.

"Ik ging eens naar de Rode Duivels kijken en ik ben verrast hoe goed ze het doen. Waarom spelen ze nu zoveel beter dan ze op het hele WK hebben gedaan?" - Het is een vraag die we maandagavond verschillende keren in verschillende bewoordingen kregen van zowel supporters als criticasters van de Rode Duivels.

Wie naar de naakte cijfers kijkt, die heeft nochtans niet echt veel om vrolijk van te worden. Er werd andermaal verloren van de zoals steeds uitgekookte Fransen en zelfs met een veredeld B-elftal speelden de Fransen ons bij momenten ook wel weg.

Statistieken zeggen: terechte nederlaag voor België tegen Frankrijk

7 schoten op doel tegenover 2, 6 corners tegenover 2 en 65 procent balbezit voor de Fransen en 35 procent balbezit voor ons. Ook qua aantal geslaagde passes, totale schoten, gewonnen duels en dergelijke moeten we het afleggen en de Rode Duivels maakten meer fouten en kregen drie gele kaarten.

Een terechte nederlaag dus ook voor ons land, al hadden de Belgen aanspraak kunnen maken op een puntje met bloed, zweet en tranen en dat puntje was ook dichtbij, want de 0-1 viel pas laat in de wedstrijd. De Duivels zelf spraken dan ook over een ontgoocheling omdat er meer in zat.

Goede vibes: september is juni niet op de internationale kalender

Of dat echt het geval was? Daarover kan je altijd discussiëren, want het beste team wint niet altijd. Maar het gevoel zal er minstens wel geweest zijn. En dat heeft toch wel een aantal redenen, net zoals er opnieuw een goede vibe is of lijkt rond de Belgen.

Lees ook... Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

De Rode Duivels leken in ieder geval gretiger dan op het WK. Dat hoeft misschien ook niet te verbazen, gezien iedereen op dit moment nog veel frisser zit aan het begin van een nieuw seizoen - het WK werd gespeeld na een lang en slopend seizoen.

Wat nieuw is, blinkt toch altijd een beetje harder

Toen Tedesco kwam, was er minstens in de eerste week een hoerastemming en een overwinning tegen Duitsland en Zweden. Toen Garcia kwam, was er ook even een revival in de gedachten van de supporters. En zelfs toen Martinez kwam, waren we blij dat we eindelijk eens in een ander systeem gingen spelen.

Het is des mensen om wat nieuw is, toch altijd iets anders te zien dan wat al wat ouder is. Op die manier moeten we - ondanks een aantal zeer goede argumenten en systemen die Mark van Bommel momenteel voorlegt - ook nog niet té hard van stapel lopen. Er zijn echter wel zaken om enthousiast over te worden.

Mark van Bommel Mika Godts
© photonews

Door een duidelijke 4-3-3 voorop te stellen, duidelijk te communiceren met de spelers en die ook de nodige vrijheid te laten op het veld, zit er meer drang naar voren en meer schwung in deze Rode Duivels dan een paar maanden geleden.

Wat nieuw is, blinkt toch altijd iets harder (bis)

Drijvende krachten in de eerste twee wedstrijden onder Mark van Bommel? Dat zijn eigenlijk ook nieuwkomers. Tegen Italië was Mika Godts de man die we op het WK misten. Hij scoorde, hij dartelde en hij strooide met passes.

En tegen Frankrijk (her)ontdekten we ene Roméo Lavia. Als hij fit kan blijven, dan wordt hij de man waar we de komende tien jaar kunnen op bouwen centraal op het middenveld. Balveroveringen én balbehandelingen waar menig speler jaloers op is. Knap. En het geeft ook het nieuwe elan van de Rode Duivels net die extra glans.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Roméo Lavia
Mark Van Bommel
Mika Godts

Meer nieuws

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

15:00
Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

14:20
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
4
Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

13:30
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
19
Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
3
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
3
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
6
Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

14:00
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

09:30
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Reactie

Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

00:25
8
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
14
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Reactie

Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

00:10
10
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
16
Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

12:00
1
De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

11:40
6
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
2
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
3
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

21:30
1
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

21:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 1-4 Italië Italië
België België 0-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord JaKu JaKu over Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari jawaddedadde jawaddedadde over Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk JaKu JaKu over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" JaKu JaKu over Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen De nonkel De nonkel over Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking JaKu JaKu over Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger? JaKu JaKu over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen filip hendrix filip hendrix over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg TatstOn TatstOn over 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved