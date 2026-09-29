"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

Maandagavond verloren de Rode Duivels met 0-1 van Frankrijk. En zo blijft het trauma aan Frankrijk bestaan. En zo blijft ook alles bij het oude. En toch geniet iedereen meer van het voetbal dat de Rode Duivels brachten in vergelijking met een aantal maanden geleden. Waarom? Een poging tot analyse dringt zich op.

"Ik ging eens naar de Rode Duivels kijken en ik ben verrast hoe goed ze het doen. Waarom spelen ze nu zoveel beter dan ze op het hele WK hebben gedaan?" - Het is een vraag die we maandagavond verschillende keren in verschillende bewoordingen kregen van zowel supporters als criticasters van de Rode Duivels.

Wie naar de naakte cijfers kijkt, die heeft nochtans niet echt veel om vrolijk van te worden. Er werd andermaal verloren van de zoals steeds uitgekookte Fransen en zelfs met een veredeld B-elftal speelden de Fransen ons bij momenten ook wel weg.

Statistieken zeggen: terechte nederlaag voor België tegen Frankrijk

7 schoten op doel tegenover 2, 6 corners tegenover 2 en 65 procent balbezit voor de Fransen en 35 procent balbezit voor ons. Ook qua aantal geslaagde passes, totale schoten, gewonnen duels en dergelijke moeten we het afleggen en de Rode Duivels maakten meer fouten en kregen drie gele kaarten.

Een terechte nederlaag dus ook voor ons land, al hadden de Belgen aanspraak kunnen maken op een puntje met bloed, zweet en tranen en dat puntje was ook dichtbij, want de 0-1 viel pas laat in de wedstrijd. De Duivels zelf spraken dan ook over een ontgoocheling omdat er meer in zat.

Goede vibes: september is juni niet op de internationale kalender

Of dat echt het geval was? Daarover kan je altijd discussiëren, want het beste team wint niet altijd. Maar het gevoel zal er minstens wel geweest zijn. En dat heeft toch wel een aantal redenen, net zoals er opnieuw een goede vibe is of lijkt rond de Belgen.



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De Rode Duivels leken in ieder geval gretiger dan op het WK. Dat hoeft misschien ook niet te verbazen, gezien iedereen op dit moment nog veel frisser zit aan het begin van een nieuw seizoen - het WK werd gespeeld na een lang en slopend seizoen.

Wat nieuw is, blinkt toch altijd een beetje harder

Toen Tedesco kwam, was er minstens in de eerste week een hoerastemming en een overwinning tegen Duitsland en Zweden. Toen Garcia kwam, was er ook even een revival in de gedachten van de supporters. En zelfs toen Martinez kwam, waren we blij dat we eindelijk eens in een ander systeem gingen spelen.

Het is des mensen om wat nieuw is, toch altijd iets anders te zien dan wat al wat ouder is. Op die manier moeten we - ondanks een aantal zeer goede argumenten en systemen die Mark van Bommel momenteel voorlegt - ook nog niet té hard van stapel lopen. Er zijn echter wel zaken om enthousiast over te worden.

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Door een duidelijke 4-3-3 voorop te stellen, duidelijk te communiceren met de spelers en die ook de nodige vrijheid te laten op het veld, zit er meer drang naar voren en meer schwung in deze Rode Duivels dan een paar maanden geleden.

Wat nieuw is, blinkt toch altijd iets harder (bis)

Drijvende krachten in de eerste twee wedstrijden onder Mark van Bommel? Dat zijn eigenlijk ook nieuwkomers. Tegen Italië was Mika Godts de man die we op het WK misten. Hij scoorde, hij dartelde en hij strooide met passes.

En tegen Frankrijk (her)ontdekten we ene Roméo Lavia. Als hij fit kan blijven, dan wordt hij de man waar we de komende tien jaar kunnen op bouwen centraal op het middenveld. Balveroveringen én balbehandelingen waar menig speler jaloers op is. Knap. En het geeft ook het nieuwe elan van de Rode Duivels net die extra glans.