Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Nicolas Raskin leek afgelopen zomer dicht bij een vertrek bij Rangers, maar uiteindelijk bleef de Rode Duivel in Schotland. Daarmee zou het dossier rond Besiktas echter nog lang niet afgesloten zijn. De Turkse topclub zou in januari opnieuw een poging willen ondernemen om de middenvelder binnen te halen.

Besiktas probeerde Raskin tijdens de laatste dagen van de zomermercato al te strikken. De onderhandelingen leverden uiteindelijk geen transfer op. Raskin gaf nadien zelf aan dat hij zich mentaal al had voorbereid op een vertrek, maar dat hij de bladzijde na het sluiten van de mercato snel had omgedraaid.

Volgens het Turkse Fotomaç staat de 25-jarige Belg nu opnieuw helemaal bovenaan het verlanglijstje van Besiktas voor de wintermercato. De club zou het dossier bewust open hebben gehouden en wil opnieuw met zowel de entourage van Raskin als Rangers rond de tafel gaan zitten.

Besiktas wil middenveld versterken

Dat Besiktas opnieuw naar Raskin kijkt, heeft ook te maken met de huidige situatie op het middenveld. De club zou niet volledig tevreden zijn over Wilfred Ndidi (ex-Genk) en staat open voor een vertrek van de Nigeriaan wanneer er in januari een goed bod binnenkomt.

Trainer Vincenzo Italiano zou bovendien extra versterking willen voor de positie van verdedigende middenvelder. Salih Özcan krijgt daar momenteel veel verantwoordelijkheid en Besiktas wil meer mogelijkheden op die positie. Raskin wordt daarom naar voren geschoven als belangrijkste kandidaat.

Nieuwe poging in januari

Een transfer is voorlopig allesbehalve rond. Vooral de vraagprijs van Rangers en het bedrag dat Besiktas bereid is neer te leggen, zullen volgens Fotomaç bepalend worden. Raskin ligt in Glasgow nog tot medio 2028 onder contract en zijn marktwaarde wordt op 17 miljoen euro geschat.



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De Rode Duivel kwam dit seizoen al negen keer in actie voor Rangers. Ook bij de nationale ploeg blijft hij nadrukkelijk in beeld. Tegen Italië begon Raskin nog in de basis en speelde hij 74 minuten in de 0-2-zege.Tegen Frankrijk viel hij in.

Besiktas lijkt zich daardoor nu al voor te bereiden op een tweede poging. Waar Raskin enkele weken geleden nog besloot in Schotland te blijven, kan zijn toekomst in januari opnieuw onderwerp van gesprek worden.