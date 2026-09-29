Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nicolas Raskin leek afgelopen zomer dicht bij een vertrek bij Rangers, maar uiteindelijk bleef de Rode Duivel in Schotland. Daarmee zou het dossier rond Besiktas echter nog lang niet afgesloten zijn. De Turkse topclub zou in januari opnieuw een poging willen ondernemen om de middenvelder binnen te halen.

Besiktas probeerde Raskin tijdens de laatste dagen van de zomermercato al te strikken. De onderhandelingen leverden uiteindelijk geen transfer op. Raskin gaf nadien zelf aan dat hij zich mentaal al had voorbereid op een vertrek, maar dat hij de bladzijde na het sluiten van de mercato snel had omgedraaid.

Volgens het Turkse Fotomaç staat de 25-jarige Belg nu opnieuw helemaal bovenaan het verlanglijstje van Besiktas voor de wintermercato. De club zou het dossier bewust open hebben gehouden en wil opnieuw met zowel de entourage van Raskin als Rangers rond de tafel gaan zitten.

Besiktas wil middenveld versterken

Dat Besiktas opnieuw naar Raskin kijkt, heeft ook te maken met de huidige situatie op het middenveld. De club zou niet volledig tevreden zijn over Wilfred Ndidi (ex-Genk) en staat open voor een vertrek van de Nigeriaan wanneer er in januari een goed bod binnenkomt.

Trainer Vincenzo Italiano zou bovendien extra versterking willen voor de positie van verdedigende middenvelder. Salih Özcan krijgt daar momenteel veel verantwoordelijkheid en Besiktas wil meer mogelijkheden op die positie. Raskin wordt daarom naar voren geschoven als belangrijkste kandidaat.

Nieuwe poging in januari

Een transfer is voorlopig allesbehalve rond. Vooral de vraagprijs van Rangers en het bedrag dat Besiktas bereid is neer te leggen, zullen volgens Fotomaç bepalend worden. Raskin ligt in Glasgow nog tot medio 2028 onder contract en zijn marktwaarde wordt op 17 miljoen euro geschat.

Lees ook... Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

De Rode Duivel kwam dit seizoen al negen keer in actie voor Rangers. Ook bij de nationale ploeg blijft hij nadrukkelijk in beeld. Tegen Italië begon Raskin nog in de basis en speelde hij 74 minuten in de 0-2-zege.Tegen Frankrijk viel hij in.

Besiktas lijkt zich daardoor nu al voor te bereiden op een tweede poging. Waar Raskin enkele weken geleden nog besloot in Schotland te blijven, kan zijn toekomst in januari opnieuw onderwerp van gesprek worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Nicolas Raskin

Meer nieuws

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

15:00
"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord Analyse

"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

14:40
2
Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

13:30
Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
3
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
3
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
6
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
19
Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

14:00
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
4
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

09:30
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
14
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
16
Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

12:00
1
De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

11:40
6
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Reactie

Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

00:25
8
Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Reactie

Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

00:10
10
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
2
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
3
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

21:30
1
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

21:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 1-4 Italië Italië
België België 0-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord JaKu JaKu over Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari jawaddedadde jawaddedadde over Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk JaKu JaKu over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" JaKu JaKu over Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen De nonkel De nonkel over Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking JaKu JaKu over Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger? JaKu JaKu over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen filip hendrix filip hendrix over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg TatstOn TatstOn over 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved