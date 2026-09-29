'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

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De zomer was druk voor heel wat Belgische teams. Maar ook de winter zou wel eens interessant kunnen worden. Club Brugge zit alvast uit te kijken naar mogelijke nieuwe toptransfers. Die van de grootorde van Virgili en meer. Wordt een zomerpiste snel opnieuw leven in geblazen?