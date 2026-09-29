Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél
Foto: © photonews
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De 1/16e finales van de Croky Cup worden afgewerkt in het weekend van 16 oktober. De exacte speeldagen en aftrapuren worden woensdag 30 september bekendgemaakt, maar de loting heeft maandag al enkele aantrekkelijke affiches opgeleverd. En we zullen dat ook op televisie kunnen bekijken, jawel!

De Belgische beker zal vanaf de 1/16e finales gratis te volgen zijn via de RTBF. De Franstalige openbare omroep brengt wedstrijden zowel digitaal als op de klassieke televisie, en dat tot en met de finale. Voor de Croky Cup betekent de overeenkomst een bredere zichtbaarheid.

Vorig seizoen lagen de uitzendrechten nog bij streamingplatform DAZN, dat de competitie vanaf de 1/16e finales via zijn app uitzond. Alleen de finale was toen op open net te bekijken. Lorin Parys, CEO van de Pro League, is tevreden met de nieuwe deal.

Lorin Parys tevreden met de Croky Cup-deal

“De Croky Cup verdient het om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dankzij RTBF kunnen supporters vanaf de 1/16e finales tot en met de finale zo veel mogelijk wedstrijden volgen, digitaal én op lineaire televisie. Ook voor onze clubs is dit uitstekend nieuws: hun bekerwedstrijden krijgen de aandacht die ze verdienen.”

RTBF wil de beker gebruiken om sterk in te zetten op lokale voetbalverhalen. Sportchef Benoît Delhauteur benadrukt dat de competitie aansluit bij de rol van een openbare omroep. “Onze eerste prioriteit is om het parcours van de Waalse en Brusselse clubs te volgen”, klinkt het. “Dat zijn de ploegen waarmee ons publiek zich identificeert. We bespreken al samenwerkingen en redactionele uitwisselingen met de lokale media.”

De charme van David tegen Goliath

De bekerformule blijft volgens Delhauteur aantrekkelijk door de onverwachte verhalen die ze kan opleveren. “De Belgische beker is een beetje David tegen Goliath. Dat zorgt vaak voor mooie verhalen.” De loting leverde alvast enkele wedstrijden met uitstraling op. Zo neemt Beerschot het op tegen Anderlecht. Daarnaast staan er twee volledig Waalse duels op het programma: Mons-Charleroi en La Louvière-RFC Luik.

Door de lichtere kalender in de competitie worden zowel de 1/16e finales als de achtste finales opnieuw in het weekend gespeeld. Dat geeft de Croky Cup volgens RTBF opnieuw meer van de typische bekerbeleving van vroeger.

Zoals geweten zal er vanuit Vlaanderen enkel naar de finale kunnen gekeken worden op open net via Play, de andere wedstrijden zijn voorbehouden voor Play Sports. Play Sports zal de komende vier jaar de Croky Cup exclusief uitzenden vanaf de zestiende finales. Dat kondigde de sportzender van telecomoperator Telenet aan bij de voorstelling van zijn sportseizoen.

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