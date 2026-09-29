De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews
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Het Belgisch voetbal bestaat ondertussen al zo'n 130 jaar. De laatste jaren heeft Club Brugge helemaal overgenomen aan de top. Maar het is ooit anders geweest, zoveel is duidelijk. Als we het sinds 1895 bekijken, dan zwaait RSC Anderlecht de plak.

Doorheen de jaren is er meermaals veel veranderd in het Belgisch voetbal. Union SG is nu opnieuw een gevestigde waarde bovenaan het klassement en was dat een dikke eeuw geleden ook, toen ze zelfs eens 60 wedstrijden op rij ongeslagen waren ('Union 60').

Club Brugge kende mooie momenten, RSC Anderlecht evenzeer. Paars-wit is met 34 titels nog steeds veruit de beste op dat front, terwijl Club Brugge met titel nummer 20 ondertussen ook een tweede ster mocht gaan bijschrijven.

RSC Anderlecht op dit moment de nummer 1 all time

Verschillende ploegen hadden periodes in tweede nationale (of zelfs derde of lager), en konden daardoor niet schitteren aan de top van het Belgisch voetbal. En ploegen die ooit kampioen werden en daarna zelfs ophielden met bestaan? Ook dat gebeurde.

Kijk maar naar RWDM Brussels en alle (top)ploegen van weleer die daarachter schuil gaan. Het is natuurlijk soms ook een moeilijke denkoefening in hoeverre een fusieploeg nog telt als het oorspronkelijke team dat erachter zat/zit.

Club Brugge komt opzetten: kloof nog 118 punten tussen paars-wit en blauw-zwart

Bij Transfermarkt hebben ze ondertussen eens een ranglijst gemaakt van de Jupiler Pro League sinds er wedstrijden in competitieverband worden gehouden. En daaruit blijkt dat RSC Anderlecht op dit moment het nummer één is.

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Ze verzamelden zo'n 4569 punten volgens de bron. Dat zijn er op dit moment nog 118 meer dan Club Brugge, dus de komende jaren gaan ze bij paars-wit toch moeten gaan opletten dat blauw-zwart niet al te ver wegloopt elk seizoen.

Wat met fusies en andere issues? Cijfers onderhevig aan debat

Want anders zou het zomaar kunnen dat er binnen een paar jaar toch eens een wissel van de wacht zou kunnen gaan komen. Sowieso lijkt het erop dat beide ploegen de komende tien jaar, twintig jaar of mogelijk nog veel langer wel de plaatsen 1 en 2 onder elkaar zullen blijven uitmaken.

De kloof met Standard op plaats drie is 701 punten voor Anderlecht, terwijl KAA Gent op een vierde plaats zelfs nog eens duizend punten verder volgt. Staan ook nog in de top-10: Genk, Antwerp, Charleroi, Lierse, Mechelen en Cercle Brugge.

Coosemans Colin anderlecht
© photonews

Daar komen we natuurlijk ook meteen in een lastig vaarwater, want als we bij Beerschot een aantal punten zouden optellen van verschillende teams die onder die naam speelden, dan zouden ook zij in de top-10 terechtkomen.

Wat met KRC Genk en Beerschot bijvoorbeeld?

En anderzijds zou KRC Genk zonder de punten van KFC Winterslag niet in de top-10 staan. Dus er zijn wel een aantal zaken arbitrair te noemen en het maakt ook dat het per bron een beetje anders kan gezien worden. 

Maar voor de top-4 en zeker voor de onderlinge verhoudingen tussen Anderlecht en Club Brugge maakt dat wel niets uit. Het is ook meer een indicatie van hoe goed teams het in het verleden hebben gedaan. Standard zit bijvoorbeeld al héél erg lang op het hoogste niveau, maar haalde daar dus veel minder punten uit dan Anderlecht en Club Brugge.

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