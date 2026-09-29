Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

KSK Heist kreeg maandag precies de bekerloting waarop het had gehoopt. Eerstenationaler Antwerp komt in oktober naar Heist-op-den-Berg. De club ziet niet alleen een financieel interessante affiche, maar ook sportieve mogelijkheden.

Sonck bezorgt Heist droomaffiche

Voor KSK Heist kon de loting nauwelijks aantrekkelijker uitpakken. Wesley Sonck koppelde de club aan Antwerp, waardoor de Great Old in het weekend van 16 tot 18 oktober naar Heist-op-den-Berg trekt.

Bij Heist waren de reacties dan ook bijzonder positief. Coach Yves Van Borm zag meteen de aantrekkingskracht van de affiche. “Dit is voor ons een superaffiche”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Vorig seizoen liep het nog anders voor de club, die toen La Louvière als tegenstander kreeg. De komst van Antwerp zorgt nu voor een regionale derby die heel wat belangstelling kan genereren.

Volle tribunes lonken

De wedstrijd brengt organisatorisch wel de nodige uitdagingen met zich mee. Antwerp beschikt over een grote en fanatieke achterban, waardoor Heist rekening moet houden met een grote supportersopkomst en bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Van Borm verwacht alvast veel volk. Een verplaatsing vanuit Antwerpen naar Heist-op-den-Berg is relatief kort, wat de aantrekkingskracht van de wedstrijd alleen maar kan vergroten.





Al zal de wedstrijd wel onder de combiregeling vallen. Voor Heist wordt het dus zaak om de komende weken samen met de betrokken partijen een geschikte organisatie uit te werken.

Heist ruikt sportieve kansen

De bekerwedstrijd is voor KSK Heist meer dan een feestelijke affiche. De eerstenationaler gelooft daadwerkelijk in zijn kansen tegen Antwerp. “Ik denk dat we tegen Antwerp thuis zeker niet kansloos zijn”, aldus Van Borm. De trainer merkt bovendien dat zijn spelers bijzonder enthousiast reageerden op de loting.

Het thuisvoordeel kan daarbij een belangrijke factor worden. Heist krijgt de kans om Antwerp voor eigen publiek partij te geven en wil die gelegenheid maximaal benutten.

Ook financieel interessante loting

Ook algemeen directeur Dennis Henderickx reageerde tevreden op de loting. “Dit is een van de tegenstanders die op ons verlanglijstje stond”, liet hij weten.

De combinatie van een aantrekkelijke tegenstander, een thuiswedstrijd en een grote supportersaanhang maakt de affiche financieel interessant voor Heist. Al doet ook het verhaal de ronde dat Heist het thuisvoordeel mogelijk verkoopt aan Antwerp, maar bevestiging is er daarvan nog niet.