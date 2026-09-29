Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KSK Heist kreeg maandag precies de bekerloting waarop het had gehoopt. Eerstenationaler Antwerp komt in oktober naar Heist-op-den-Berg. De club ziet niet alleen een financieel interessante affiche, maar ook sportieve mogelijkheden.

Sonck bezorgt Heist droomaffiche

Voor KSK Heist kon de loting nauwelijks aantrekkelijker uitpakken. Wesley Sonck koppelde de club aan Antwerp, waardoor de Great Old in het weekend van 16 tot 18 oktober naar Heist-op-den-Berg trekt.

Bij Heist waren de reacties dan ook bijzonder positief. Coach Yves Van Borm zag meteen de aantrekkingskracht van de affiche. “Dit is voor ons een superaffiche”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Vorig seizoen liep het nog anders voor de club, die toen La Louvière als tegenstander kreeg. De komst van Antwerp zorgt nu voor een regionale derby die heel wat belangstelling kan genereren.

Volle tribunes lonken

De wedstrijd brengt organisatorisch wel de nodige uitdagingen met zich mee. Antwerp beschikt over een grote en fanatieke achterban, waardoor Heist rekening moet houden met een grote supportersopkomst en bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Van Borm verwacht alvast veel volk. Een verplaatsing vanuit Antwerpen naar Heist-op-den-Berg is relatief kort, wat de aantrekkingskracht van de wedstrijd alleen maar kan vergroten.

Al zal de wedstrijd wel onder de combiregeling vallen. Voor Heist wordt het dus zaak om de komende weken samen met de betrokken partijen een geschikte organisatie uit te werken.

Heist ruikt sportieve kansen

De bekerwedstrijd is voor KSK Heist meer dan een feestelijke affiche. De eerstenationaler gelooft daadwerkelijk in zijn kansen tegen Antwerp. “Ik denk dat we tegen Antwerp thuis zeker niet kansloos zijn”, aldus Van Borm. De trainer merkt bovendien dat zijn spelers bijzonder enthousiast reageerden op de loting.

Het thuisvoordeel kan daarbij een belangrijke factor worden. Heist krijgt de kans om Antwerp voor eigen publiek partij te geven en wil die gelegenheid maximaal benutten.

Ook financieel interessante loting

Ook algemeen directeur Dennis Henderickx reageerde tevreden op de loting. “Dit is een van de tegenstanders die op ons verlanglijstje stond”, liet hij weten.

De combinatie van een aantrekkelijke tegenstander, een thuiswedstrijd en een grote supportersaanhang maakt de affiche financieel interessant voor Heist. Al doet ook het verhaal de ronde dat Heist het thuisvoordeel mogelijk verkoopt aan Antwerp, maar bevestiging is er daarvan nog niet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KSK Heist
Wesley Sonck

Meer nieuws

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
2
De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

11:40
2
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
4
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
15
Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
3
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
2
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

09:30
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
3
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
11
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

21:30
1
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
15
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

21:00
2
Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

16:00
3
Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden

Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden

20:40
2
‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’

‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’

20:20
3
Steven Defour maakt brandhout van de Nations League

Steven Defour maakt brandhout van de Nations League

19:30
8
Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

19:00
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Reactie

Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

00:25
8
Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

18:00
Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

18:40
Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Reactie

Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

00:10
9
Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

18:20
Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

17:04
22
Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

17:30
1
Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

16:30
1
Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

15:30
OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

14:45
15
Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

14:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking Borak Borak over De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht JaKu JaKu over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen Stigo12 Stigo12 over Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger? Stigo12 Stigo12 over Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Stigo12 Stigo12 over Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen Stigo12 Stigo12 over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Wesl Wesl over 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek André Coenen André Coenen over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem Jasperd Jasperd over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved