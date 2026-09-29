Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Frankrijk won maandagavond met 0-1 van België in de Nations League. De Franse media zagen vooral een sterk vernieuwd elftal, veel controle en een beslissende invalbeurt van Michael Olise. Toch kregen ook de Rode Duivels lof voor hun weerwerk in Brussel.

L'Équipe ziet sterke Franse prestatie

L'Équipe was duidelijk positief over de prestatie van Frankrijk. De sportkrant benadrukt dat bondscoach Zinédine Zidane maar liefst negen wijzigingen doorvoerde tegenover de wedstrijd tegen Turkije. Toch bleef Frankrijk volgens de krant aantrekkelijk en gevaarlijk voetballen.

Désiré Doué krijgt daarbij bijzondere aandacht. De aanvaller was volgens L'Équipe voortdurend aanwezig in de Belgische zestien en op het middenveld. Hij raakte in de eerste helft de lat en creëerde ook na de rust verschillende mogelijkheden.

Le JDD prijst Zidane en zijn wissels

Ook Le JDD is bijzonder lovend over Frankrijk. Ondanks de negen wijzigingen zag de krant een ploeg die België domineerde en uiteindelijk verdiend won.

Vooral de keuzes van Zidane krijgen aandacht. Le JDD beoordeelt zijn optreden met een 8 en stelt dat zijn experiment met een sterk gewijzigde ploeg succesvol uitpakte. Ook de invalbeurt van Olise wordt nadrukkelijk genoemd als beslissend.

De krant zag bovendien een Frankrijk dat twee keer het doelhout raakte en lange tijd het initiatief behield.

Lees ook... 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

Le Parisien focust op vernieuwd Frankrijk

Le Parisien volgde de wedstrijd via een liveverslag en legde vooraf al de nadruk op de vele veranderingen bij Frankrijk. Zidane koos tegen België voor negen andere basisspelers dan tegen Turkije.

Dat gegeven is belangrijk in de Franse berichtgeving: Frankrijk kon ondanks die ingrepen opnieuw winnen. De prestatie in Brussel wordt daardoor ook gezien als een signaal dat Zidane over een brede selectie beschikt. Voor de Franse coach was het bovendien zijn tweede overwinning in zijn eerste twee wedstrijden als bondscoach.

TF1 ziet vooral belofte

Ook TF1 Info beschrijft de Franse overwinning als een prestatie met veel positieve signalen. De zender benadrukt dat Frankrijk sterk gewijzigd en verjongd aan de aftrap verscheen, maar toch lange tijd controle hield.

Désiré Doué en Lucas Da Cunha worden daarbij expliciet genoemd. Doué zorgde voor gevaar en raakte de lat, terwijl Da Cunha bij zijn debuut een belangrijke rol speelde op het middenveld.

TF1 wijst wel op de Belgische kansen in de slotfase. Mike Maignan moest redding brengen op een poging van Dodi Lukebakio, terwijl Maxence Lacroix eveneens belangrijk ingreep. Uiteindelijk besliste Olise de wedstrijd met een individuele actie, klinkt het.

Franse media eensgezind over Olise

Over één zaak bestaat weinig discussie in de Franse berichtgeving: Michael Olise was de man van de beslissing. L'Équipe beschrijft hoe de aanvaller elf minuten na zijn invalbeurt bijna het volledige veld overstak en de 0-1 binnenschoot.

Ook de timing valt op. Frankrijk had lang geprobeerd België te breken, maar moest wachten tot de 88ste minuut voor de beslissende treffer.

De algemene teneur bij de Franse media is daardoor positief: Frankrijk won in Brussel met een sterk vernieuwd elftal, Zidane kreeg bevestiging van de breedte van zijn selectie en Olise leverde uiteindelijk het beslissende moment.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk

Meer nieuws

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
2
Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
1
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
8
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
6
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Reactie

Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

00:25
6
Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Reactie

Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

00:10
5
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
1
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
2
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

21:30
1
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

21:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 1-4 Italië Italië
België België 0-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

ploeg van't stad ploeg van't stad over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem azizi azizi over Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk Stigo12 Stigo12 over België - Frankrijk: 0-1 Bink65 Bink65 over Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld” Stigo12 Stigo12 over Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen storfstievel storfstievel over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen FCB vo altijd FCB vo altijd over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" BarkieBoss BarkieBoss over Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" MALYNWA MALYNWA over Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved