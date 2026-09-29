Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Frankrijk won maandagavond met 0-1 van België in de Nations League. De Franse media zagen vooral een sterk vernieuwd elftal, veel controle en een beslissende invalbeurt van Michael Olise. Toch kregen ook de Rode Duivels lof voor hun weerwerk in Brussel.

L'Équipe ziet sterke Franse prestatie

L'Équipe was duidelijk positief over de prestatie van Frankrijk. De sportkrant benadrukt dat bondscoach Zinédine Zidane maar liefst negen wijzigingen doorvoerde tegenover de wedstrijd tegen Turkije. Toch bleef Frankrijk volgens de krant aantrekkelijk en gevaarlijk voetballen.

Désiré Doué krijgt daarbij bijzondere aandacht. De aanvaller was volgens L'Équipe voortdurend aanwezig in de Belgische zestien en op het middenveld. Hij raakte in de eerste helft de lat en creëerde ook na de rust verschillende mogelijkheden.

Le JDD prijst Zidane en zijn wissels

Ook Le JDD is bijzonder lovend over Frankrijk. Ondanks de negen wijzigingen zag de krant een ploeg die België domineerde en uiteindelijk verdiend won.

Vooral de keuzes van Zidane krijgen aandacht. Le JDD beoordeelt zijn optreden met een 8 en stelt dat zijn experiment met een sterk gewijzigde ploeg succesvol uitpakte. Ook de invalbeurt van Olise wordt nadrukkelijk genoemd als beslissend.

De krant zag bovendien een Frankrijk dat twee keer het doelhout raakte en lange tijd het initiatief behield.



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Le Parisien focust op vernieuwd Frankrijk

Le Parisien volgde de wedstrijd via een liveverslag en legde vooraf al de nadruk op de vele veranderingen bij Frankrijk. Zidane koos tegen België voor negen andere basisspelers dan tegen Turkije.

Dat gegeven is belangrijk in de Franse berichtgeving: Frankrijk kon ondanks die ingrepen opnieuw winnen. De prestatie in Brussel wordt daardoor ook gezien als een signaal dat Zidane over een brede selectie beschikt. Voor de Franse coach was het bovendien zijn tweede overwinning in zijn eerste twee wedstrijden als bondscoach.

TF1 ziet vooral belofte

Ook TF1 Info beschrijft de Franse overwinning als een prestatie met veel positieve signalen. De zender benadrukt dat Frankrijk sterk gewijzigd en verjongd aan de aftrap verscheen, maar toch lange tijd controle hield.

Désiré Doué en Lucas Da Cunha worden daarbij expliciet genoemd. Doué zorgde voor gevaar en raakte de lat, terwijl Da Cunha bij zijn debuut een belangrijke rol speelde op het middenveld.

TF1 wijst wel op de Belgische kansen in de slotfase. Mike Maignan moest redding brengen op een poging van Dodi Lukebakio, terwijl Maxence Lacroix eveneens belangrijk ingreep. Uiteindelijk besliste Olise de wedstrijd met een individuele actie, klinkt het.

Franse media eensgezind over Olise

Over één zaak bestaat weinig discussie in de Franse berichtgeving: Michael Olise was de man van de beslissing. L'Équipe beschrijft hoe de aanvaller elf minuten na zijn invalbeurt bijna het volledige veld overstak en de 0-1 binnenschoot.

Ook de timing valt op. Frankrijk had lang geprobeerd België te breken, maar moest wachten tot de 88ste minuut voor de beslissende treffer.

De algemene teneur bij de Franse media is daardoor positief: Frankrijk won in Brussel met een sterk vernieuwd elftal, Zidane kreeg bevestiging van de breedte van zijn selectie en Olise leverde uiteindelijk het beslissende moment.