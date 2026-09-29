DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt
Foto: © photonews
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Zowel STVV als KAA Gent aasden de voorbije weken op Ryotaro Ito. Uiteindelijk grijpen beide ploegen nu naast de speler, want de transfervrije Japanner koos voor een avontuur in de Spaanse tweede klasse. Een domper voor de twee Belgische ploegen toch wel.

De Japanse middenvelder zag een paar weken geleden nog een transfer naar Blackburn Rovers mislukken, en ook Celta de Vigo toonde op dat moment belangstelling. Daarna kregen de Belgische ploegen de speler ook in het vizier.

Eerst was er STVV die aasde op zijn ex-speler, daarna kwam ook KAA Gent in beeld. Beide teams wilden er graag de speler bij hebben, maar beiden grijpen nu naast hem want de speler kiest voor een avontuur bij Real Valladolid.

KAA Gent en STVV grijpen naast de speler, die naar Spanje gaat

Ryotaro Ito blijft dus niet in de Belgische competitie spelen, maar trekt naar de Spaanse tweede klasse. Toch wel een verrassende keuze van de speler, die op die manier voor zekerheid lijkt te kiezen en opnieuw veel wil spelen.

"Real Valladolid heeft een nieuwe aanwinst binnengehaald: Ryotaro Ito (geboren op 6 februari 1998 in Osaka, Japan). De aanvallende middenvelder komt transfervrij over om de aanval te versterken en heeft een contract getekend dat loopt tot 30 juni 2027."

"Ryotaro Ito doorliep de jeugdopleidingen van Avanti Kansai FC, Cerezo Osaka en Tsuyama Sakuyo High School, evenals de Japanse nationale jeugdelftallen, en maakte in 2024 zijn debuut in het nationale A-elftal. Hij vervolgde zijn carrière bij Urawa Reds, Mito Hollyhock, Oita Trinita en Albirex Niigata, waarbij hij uitkwam in zowel de eerste als de tweede divisie van zijn thuisland."

Real Valladolid haalt Ito in huis

"In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar Europa om voor Sint-Truiden in de Belgische eerste klasse te spelen; daar kwam hij de afgelopen drie seizoenen tot 110 wedstrijden. In die periode was hij goed voor 19 doelpunten en 12 assists – waarvan respectievelijk 10 en 5 in het meest recente seizoen."

"De inmiddels 28-jarige, talentvolle aanvallende middenvelder gaat nu de uitdaging aan bij Real Valladolid. Op zijn eerste dag als Blanquivioleta bezocht hij het Koninklijk Klooster van Santa Clara in Tordesillas, een voormalig paleis dat in de 14e eeuw door Alfons XI werd gebouwd", zijn ze blij bij de Spaanse club.

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