Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Roméo Lavia heeft zijn eerste basisplaats voor de Rode Duivels meteen opgeluisterd met een sterke prestatie tegen Frankrijk. De middenvelder maakte indruk en lijkt zo een belangrijke kandidaat voor een vaste plaats.

Lavia maakt meteen indruk

Het heeft lang geduurd, maar Roméo Lavia lijkt eindelijk helemaal terug bij de Rode Duivels. De middenvelder stond tegen Frankrijk voor het eerst aan de aftrap en groeide meteen uit tot een van de opvallendste Belgische spelers.

VTM-analist Marc Degryse was bijzonder enthousiast over wat hij zag. “De beste speler op het veld, en niet alleen van de Rode Duivels”, stelde Degryse na de eerste helft. Volgens hem toonde Lavia precies wat je van een controlerende middenvelder verwacht.

De Chelsea-speler combineerde balrecuperatie met vooruit voetballen en zorgde voor controle op het middenveld.

De ideale nummer zes

Voor Degryse is de conclusie na deze wedstrijd opvallend duidelijk. “Voor mij is hij zonder enige twijfel de beste ‘zes’ die we hebben, áls hij fit is”, aldus de analist. Dat laatste voorbehoud is belangrijk.

Lavia heeft de voorbije jaren immers veel tijd gemist door blessures. Zijn talent stond nooit echt ter discussie, maar zijn beschikbaarheid vormde lange tijd een probleem. Tegen Frankrijk bewees hij alvast dat hij, wanneer hij fit is, een belangrijke meerwaarde kan zijn voor België.



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Eindelijk continuïteit bij Chelsea

Ook bij Chelsea lijkt Lavia aan een belangrijk hoofdstuk bezig. De 22-jarige Brusselaar begon sterk aan het huidige seizoen en stond in de eerste vier Premier League-wedstrijden telkens aan de aftrap. Chelsea bevestigde bovendien dat hij een goede seizoensstart kende en indruk maakte op het middenveld.

Dat staat in schril contrast met zijn eerdere periode in Londen. Chelsea bevestigt dat blessures zijn ontwikkeling meermaals onderbraken. In het seizoen 2025/26 kwam hij uiteindelijk tot twintig optredens, waarvan tien als basisspeler.

Concurrentie krijgt nieuwe dimensie

De sterke prestatie tegen Frankrijk kan ook gevolgen hebben voor de concurrentiestrijd op het Belgische middenveld. Nicolas Raskin kreeg tegen Italië nog een basisplaats, maar Lavia heeft nu duidelijk zijn kandidatuur gesteld.

Zijn grootste uitdaging is dan ook niet langer bewijzen dat hij over voldoende kwaliteit beschikt. Vooral fit blijven en wedstrijdritme opbouwen worden cruciaal. Na jaren van blessureleed lijkt Lavia eindelijk aan de internationale carrière te kunnen beginnen waarop in België al langer werd gewacht.