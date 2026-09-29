Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen
Foto: © photonews
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Bryan Ruiz heeft een opvallende nieuwe uitdaging beet. De voormalige speler van KAA Gent is door de Costa Ricaanse voetbalbond aangesteld als interim-bondscoach van de nationale ploeg. De 41-jarige oud-international neemt per direct over van Fernando Batista.

Batista moest vertrekken na een dramatische start in de CONCACAF Nations League. Costa Rica verloor eerst met 3-4 van Curaçao, nadat het nog 3-0 had voorgestaan, en ging enkele dagen later ook met 2-0 onderuit tegen Haïti. Ruiz moet de ploeg nu door de resterende groepswedstrijden tegen Nicaragua en opnieuw Haïti loodsen. Dat maakde de Costa Ricaanse bond bekend.

Ruiz is ondertussen al aan het werk gegaan. Maandag leidde hij zijn eerste training als bondscoach en stelde hij ook zijn staf samen. Voor de voormalige aanvoerder van Costa Rica is het zijn eerste grote opdracht als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Na zijn spelerscarrière deed hij trainerservaring op bij Alajuelense, onder meer bij de jeugd, als assistent en bij de tweede ploeg.

Drie seizoenen bij KAA Gent

In België is Ruiz vooral bekend van zijn periode bij KAA Gent. De Buffalo's haalden hem in 2006 weg bij Alajuelense. Zijn eerste seizoen verliep nog wat moeizaam, maar daarna groeide de technisch sterke aanvaller uit tot een van de smaakmakers van de ploeg.

Ruiz speelde uiteindelijk drie seizoenen voor Gent. In 79 competitiewedstrijden maakte hij 26 doelpunten. Vooral zijn laatste twee jaargangen sprongen eruit: elf competitiegoals in 2007/08 en twaalf in 2008/09. Over alle competities heen kwam hij tot 96 wedstrijden en 31 doelpunten voor de Buffalo's.

In 2009 trok Ruiz naar FC Twente, waar hij meteen landskampioen werd en zijn Europese carrière helemaal lanceerde. Later speelde hij onder meer voor Fulham, PSV en Sporting CP.

Icoon van Costa Rica

Ook bij de nationale ploeg liet Ruiz een enorme erfenis achter. Hij kwam 147 keer uit voor Costa Rica en scoorde 29 keer. Op het WK van 2014 was hij een van de sleutelfiguren van de ploeg die verrassend de kwartfinales bereikte.

Nu keert de voormalige kapitein terug in een totaal andere rol. Met twee nederlagen uit twee wedstrijden staat Costa Rica meteen onder druk, waardoor Ruiz zonder veel voorbereiding voor een stevige eerste opdracht staat.

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