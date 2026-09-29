Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan
Foto: © photonews
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Alexis Saelemaekers heeft op training bij AC Milan een blessure aan de rechterenkel opgelopen. De Rode Duivel moest dinsdag de sessie op Milanello stopzetten nadat hij zijn enkel had verstuikt. Aanvankelijk was er bezorgdheid over de ernst van de blessure, maar de eerste onderzoeken brachten geruststellend nieuws.

De medische tests sloten zowel botletsels als schade aan het kapsel en de ligamenten uit. Dat schrijft Gazzetta dello Sport. Milan volgt de situatie van Saelemaekers de komende dagen verder op en bekijkt zijn herstel dag per dag. Een exacte termijn op zijn afwezigheid is voorlopig dan ook niet bekend.

Saelemaekers loopt blessure op tijdens interlandbreak

De timing is vervelend voor Saelemaekers. Terwijl heel wat ploegmaats met hun nationale elftal onderweg zijn, bleef de Belg in Milaan. Tijdens een training met de overgebleven spelers liep het dinsdag mis.

Het goede nieuws is dat de eerste onderzoeken geen zware schade aan het licht brachten. Daardoor lijkt een langdurige afwezigheid voorlopig niet aan de orde, al zal Milan voorzichtig omgaan met zijn herstel. Enkelblessures kunnen verraderlijk zijn en de club zal willen vermijden dat Saelemaekers te snel opnieuw wordt ingezet.

Voor de Belg komt de blessure bovendien op een moment waarop hij onder trainer Ruben Amorim regelmatig aan spelen toekomt. De Portugese coach gebruikt hem in verschillende offensieve rollen en rekent op zijn polyvalentie.

Milan wacht af richting volgende wedstrijd

Door de interlandbreak heeft Saelemaekers wat extra tijd om te herstellen zonder onmiddellijk wedstrijden te moeten missen. AC Milan komt pas opnieuw in actie wanneer de clubcompetities hervatten.

Of de Rode Duivel dan opnieuw volledig inzetbaar zal zijn, valt voorlopig nog niet met zekerheid te zeggen. Veel zal afhangen van hoe zijn enkel de komende dagen reageert en wanneer hij de groepstraining kan hervatten.

De 27-jarige Belg speelt al sinds 2020 bij AC Milan en ligt er nog tot juni 2031 onder contract. Hij speelde er al 185 wedstrijden waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 20 assists.

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