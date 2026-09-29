Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

Hoe zou het nog zijn met Adnan Januzaj? De gewezen Rode Duivel zit ondertussen al bijna drie maanden zonder ploeg en is nog steeds naarstig op zoek naar een manier om zijn carrière nog eens te kunnen lanceren. Kan een terugkeer naar ons land soelaas bieden?

Adnan Januzaj was bij Sevilla op een zijspoor beland en was eind juni einde contract bij de Spaanse subtopper. De 31-jarige voormalige Rode Duivel is deze zomer onder meer van makelaar veranderd. Zijn nieuwe vertegenwoordiger moest hem deze zomer aan een nieuwe, aantrekkelijke uitdaging helpen, maar dat is nog niet gelukt.

FC Sevilla eindigde pas dertiende in La Liga en hield uiteindelijk maar een kleine voorsprong over op de degradatiezone. In een heel lastig jaar kwam ook Adnan Januzaj amper aan speelkansen. En na het seizoen werd hij de deur gewezen.

Adnan Januzaj al maanden van de regen in de drop

De Belg kwam eind 2022 over van Real Sociedad, maar werd daarna achtereenvolgens uitgeleend aan Başakşehir en Las Palmas. Afgelopen seizoen maakte de 31-jarige Belg en voormalige Rode Duivel opnieuw deel uit van de kern van FC Sevilla, maar echt aan spelen kwam hij amper toe.

Hij bleef steken op dertien optredens, goed voor slechts 384 minuten in alle competities. Daarin scoorde hij twee keer, allebei in de Copa del Rey tegen CD Toledo in de eerste ronde. Daarna verdween hij compleet uit beeld en sinds maart speelde hij niet meer.

Adnan Januzaj is een buitenkansje voor elke geïnteresseerde ploeg, maar ...

Hij is dan ook een buitenkansje voor een team dat hem transfervrij durft en wil overnemen. Onder meer RSC Anderlecht en Olympiakos werden de voorbije maanden en jaren meermaals genoemd als mogelijke nieuwe club voor Januzaj.





Tot een deal kwam het (nog) niet, maar nu hij transfervrij is kunnen de gegadigden een nieuwe kans wagen. Bij Anderlecht zou hij mee het 'Belgenprobleem' kunnen oplossen, al is de vraag in hoeverre hij momenteel fit is en/of snel kan meespelen. Januzaj heeft 15 interlands en 1 doelpunt voor België op zijn naam staan. Volgens Transfermarkt bedraagt ​​zijn huidige marktwaarde 1 miljoen euro.