Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen
Foto: © photonews
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We zijn zeven speeldagen ver in de Jupiler Pro League en de eerste interlandbreak zorgt ervoor dat we eens kunnen kijken naar hoe iedereen er precies voorstaat. Niet enkel bovenaan in het klassement, maar evenzeer in de krochten van de onderste regionen. Welke ploegen moeten vrezen voor degradatie?

Na zeven speeldagen mogen we stilaan spreken van een competitie op drie of vier snelheden. Terwijl vier ploegen zich bovenaan hebben afgescheiden, hebben vijf ploegen dat ook gedaan onderaan. Iedereen heeft al punten verzameld, maar sommige teams nog niet veel.

Gert Verheyen becijferde ooit dat teams die na vijf speeldagen in het klassement onderaan staan daar vaak ook blijven staan. En dus ziet het er niet al te goed uit voor La Louvière (4 punten), OH Leuven (4 punten), KV Kortrijk (3 punten), Cercle Brugge (3 punten) en hekkensluiter KV Mechelen (3 punten).

Welke ploegen gaan het onderaan moeten uitvechten tegen elkaar?

Of die vijf ploegen effectief het onder elkaar gaan moeten uitvechten? Dat zal nog moeten blijken. Maar teams als pakweg Beveren, Zulte Waregem en zeker Charleroi lijken door hun goede start alvast niet meer in de problemen te zullen komen.  

Gilles De Coster bond de kat de bel aan in 90 Minutes: “Ploegen die na vijf speeldagen onderaan staan, blijven daar vaak tot op het einde staan. Wie maakt het minste indruk op jullie?” Waarop de analisten toch meteen van wal staken. En de meningen zijn verdeeld.

Extra-sportieve problemen bij OH Leuven een factor?

Hendrik Van Crombrugge ziet bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld bij OH Leuven ook extra-sportieve problemen zijn. “De club staat te koop en er is het verhaal rond Leicester City en King Power. Als ze Timmy Simons zouden willen ontslaan, is er misschien geen geld meer voor een nieuwe coach en dus gaan ze dat misschien niet doen.”

“Ze zitten in een negatieve spiraal. KV Kortrijk heeft dan weer een stadion waarin ze nog punten kunnen pakken”, aldus de doelman. Sam Kerkhofs pikte meteen in: “OH Leuven laat nog wel dingen zien. Misschien kunnen er nog wel ploegen onder raken. Cercle Brugge heeft veel verkocht en ik moet KV Mechelen zich nog zien herpakken.”

Een slechte start is nefast voor de feestvreugde

“KV Mechelen geeft mij geen goede indruk, maar goed. La Louvière is gewoon matig, Kortrijk is een beetje neergaand met weinig kansen”, aldus Filip Joos dan weer. En ook La Louvière wordt genoemd, met Edward Still als een potentieel probleem.

Tuur Dierckx merkte twee weken geleden op dat Edward Still in zijn laatste 50 wedstrijden maar 5 keer won en 29 op 150 pakte. “Het gaat over KV Kortrijk, KAS Eupen, Charleroi, Anderlecht, Watford, La Louvière”, aldus Dierckx. Daar is ondertussen wel een zesde overwinning bijgekomen tegen KV Kortrijk. Bovendien valt ook op dat de meeste teams hun punten tot dusver hebben gepakt tegen rechtstreekse concurrenten.

Maertens Mathieu
© photonews

Van Crombrugge: “Still heeft misschien het perfecte profiel van een trainer die T2 moet blijven. Het is niet iedereen gegeven om hoofdcoach te zijn. Als analist maakte hij indruk, zijn tactische uiteenzetting zal wel kloppen. Zo iemand als assistent zou top zijn.”

“KV Mechelen zal niet degraderen. Er zijn drie kernen die zeker zwakker zijn dan die van KV Mechelen, zodat ze niet in de problemen zullen komen. KV Kortrijk heeft een moeilijk programma gehad, maar La Louvière is met afstand de zwakste ploeg in de Jupiler Pro League momenteel”, aldus Gilles Mbiye-Beya in Een-Tweetje.

Het seizoen is nog lang, maar ...

“Kortrijk is niet goed genoeg. Het tartte aan het seizoen met dezelfde defensie als vorig seizoen – Ruyssen, Kohon en Ndjeungoue – en dan kom je altijd in de problemen in eerste klasse. Kortrijk kan zich niet redden als je zo makkelijk doelpunten pakt. Het wordt héél, héél moeilijk”, aldus Hein Vanhaezebrouck dan weer in Het Nieuwsblad.

Het wordt een zeer pittig debat de komende weken en maanden, zoveel is duidelijk. Maar wat denkt u daarvan? Vul gerust onze poll in en geef uw twee grootste kandidaten aan om eventueel te degraderen dit seizoen.

Wie ziet u degraderen? (U moet twee ploegen aanduiden)

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