Reactie 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek
Foto: © photonews
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Zinédine Zidane is al een paar keer naar ons land afgezakt en nu hebben we hem in België zelfs even zien rennen als een gek. Het moest er allemaal even uit na het beslissende doelpunt van Olise in België - Frankrijk. De ontlading was groot bij de Franse bondscoach.

Zidane kan na twee wedstrijden een voorlopig perfect rapport voorleggen als bondscoach. Twee keer gewonnen, telkens met een clean sheet, maar ook telkens met het kleinste verschil. Een scoringsmachine is zijn ploeg dus nog niet. Daar is Zidane misschien ook wat zelf verantwoordelijk voor door zijn ploeg op maar liefst negen posities te wijzigen in Brussel.

In elk geval was de wereldspeler van weleer enorm blij dat zijn team op de valreep nog de drie punten pakte. Na de treffer van Olise was er uiteraard gejuich in de Franse dug-out, maar Zidane ging nog een stukje verder. Hij begon te sprinten van dolle euforie, zag langs de kant een reservebal liggen en knalde die weg. Ook op zijn 54e kan hij zelf nog altijd aardig op een bal trappen.

Is het positief dat Zidane nog zo graag wil winnen en op deze manier zijn winnaarsmentaliteit demonstreert? Of was deze actie erover en onnodig? Zegt u het maar. Het zijn in elk geval beelden die de wereld zullen rondgaan. "Of ik de explosie van emotie bij mijn coach zag? Neen, ik heb het niet gezien", grijnsde de Franse linksachter Andy Diouf.

Die laatste werd ook gevraagd of het spel van maandagavond nu duidelijk de Zidane-stijl is. "Ik was er niet onder de vorige bondscoach. Ik weet niet of ik dat kan zeggen. Sinds zijn komst heeft hij wel de puntjes op de i gezet. Dat verloopt goed." En dat gaat dus gepaard met een bijzondere viering bij het winnen van een wedstrijd in de slotfase.

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Wellicht opluchting bij Zidane na opvallende opstelling

Zidane verbaasde iedereen, wellicht zelfs zijn eigen spelers, door zijn elftal zo grondig door elkaar te schudden. Het is voor hem en voor Frankrijk op de valreep goed afgelopen. Misschien zit daar ook een verklaring voor de opvallende reactie van Zidane.

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