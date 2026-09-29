Reactie Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag
Foto: © photonews
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Mark van Bommel is na de interland tegen Frankrijk ook ingegaan op de persoonlijke situaties van enkele spelers. Onder hem maakte Romelu Lukaku tot dusver amper minuten en ging Kevin De Bruyne twee keer na een uur naar de kant. Dat zijn toch zaken die we bij vorige bondscoaches zelden zagen.

Van Bommel werd gepolst naar een verklaring voor hun speelminuten. "Ja, die heb ik zeker. Kevin heeft in Rome zestig minuten top gespeeld, heeft dat nu weer gedaan en we spelen vrijdag en maandag opnieuw. Als trainer van Antwerp was het altijd heel moeilijk om tegen Hans Vanaken te spelen. Als je Hans als vervanger van Kevin hebt, dan is dat een makkelijke wissel met het oog op vrijdag en maandag."

Van Bommel wil dus zeker ook in de komende interlands op De Bruyne kunnen rekenen. "Kevin is het bij Napoli niet gewend om 90 minuten te spelen. Dat heeft hij volgens mij bij Napoli twee keer gedaan. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal en daar moet ik rekening mee houden." Wie zeker ook zijn eigen verhaal heeft, is Romelu Lukaku, die dit seizoen zelden aan de aftrap komt bij club en nationale ploeg.

Fernandez Pardo valt in en Lukaku niet

In de interland tegen Frankrijk hield Van Bommel hem zelfs een volledige wedstrijd op de bank. "Ik wilde snelheid op het veld. Ik wilde de winst binnenhalen op snelheid, want in die fase kregen we vier-vijf goede mogelijkheden voor doorsteekpasses. Zo dachten we Fernandez Pardo alleen voor de keeper te brengen."

De bondscoach van de Rode Duivels vraagt veel van de spelers die tussen de lijnen staan, voornamelijk in balverlies. Zit daar nog rek op richting de volgende wedstrijden, bijvoorbeeld bij een Mika Godts? "Wat Mika laat zien, is van heel hoog niveau. We weten wat hij aan de bal kan. Hij kan het ook zonder bal. Dat moet ook, dat vraag ik van iedereen."

Lavia vrijdag wellicht niet aan de aftrap

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Zelfs van spelers die zelf een lijdensweg met blessures achter zich hebben, zoals Roméo Lavia. "Roméo speelde uitstekend, maar vrijdag kan ik hem niet laten starten, denk ik. Dat is inherent aan de situatie waar hij vandaan komt. We moeten blij zijn dat hij fit is en we moeten hem fit houden. Ik kan hem ook vier keer volle bak inzetten. Dat gaat niet en dat zou ook niet goed zijn voor hem zelf. Daar moeten we wel naar kijken."

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