Reactie Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Koning Boudewijnstadion
| Reageer
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mark van Bommel wilde maandag opnieuw de spelprincipes zien die de Rode Duivels ook in Rome hadden getoond. De Nederlandse bondscoach probeert die aanpak sinds een week in de ploeg te slijpen.

Ondanks de nederlaag was hij grotendeels tevreden over wat hij zag. "De manier waarop we druk hebben gezet, onze intensiteit... Daar hoeven we ons niet voor te schamen", stelde Van Bommel. "Ook als je die principes volgt, win je niet automatisch elke wedstrijd", beseft de voormalige Antwerp-trainer.

Van Bommel ziet vooruitgang bij Rode Duivels

De bondscoach wil dat België initiatief neemt en de bal zo veel mogelijk opeist. "We willen altijd balbezit hebben, ruimtes vinden en kansen creëren", legde hij uit. "Deze keer hadden we niet echt kansen, eerder mogelijkheden. Dat is toch iets anders." Hij heeft dus slechts gedeeltelijk gezien wat hij voor ogen heeft.

Toch zag Van Bommel voldoende elementen die aansluiten bij zijn visie voor onze nationale ploeg. "De manier van spelen was er. Daarna maken details het verschil, net zoals dat voor België tegen Spanje op het WK het geval was. Op die details moeten we werken."

Frankrijk staat een stap verder

België moest diep gaan om gelijke tred te houden met een Franse ploeg waarin aanvankelijk niet alle grote namen aan de aftrap verschenen. Na de inbreng van de vedetten kregen Les Bleus de Rode Duivels alsnog op de knieën. Van Bommel wilde echter niet meegaan in de omschrijving van een Franse B-ploeg.

"Ze hebben een geweldige bank, hé", glimlachte hij. "Maar ik vind het niet eerlijk tegenover hen om van een B-elftal te spreken. Als je kijkt naar hun manier van spelen, dan zie ik geen B-ploeg. Dezelfde principes waren aanwezig."

Lees ook... Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

De Nederlander begrijpt wel waar die indruk vandaan komt. "Natuurlijk snap ik wat jullie bedoelen. De grote namen begonnen op de bank. Maar volgende week proberen we tegen een mogelijk ander Frankrijk opnieuw op deze manier te voetballen, ook al roteert Zidane in zijn selectie."

Blik al gericht op het EK

Van Bommel wil de Rode Duivels een herkenbare identiteit geven, ook wanneer de tegenstander op papier sterker is. Hij temperde tegelijk de verwachtingen na amper een week werken. "We zijn nu een week bezig en ons doel is het EK over twee jaar. Maar ik moet toegeven dat Frankrijk momenteel een lengte voorsprong heeft op ons. Dat is duidelijk."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 1-4 Italië Italië
België België 0-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Steven Defour maakt brandhout van de Nations League Andreas2962 Andreas2962 over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over België - Frankrijk: 0-1 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...” Jasperd Jasperd over Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg Standard 2.0 Standard 2.0 over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg Demogorgon Demogorgon over OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club Andreas2962 Andreas2962 over Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden LordJozef LordJozef over ‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’ Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved