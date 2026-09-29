Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

Mark van Bommel wilde maandag opnieuw de spelprincipes zien die de Rode Duivels ook in Rome hadden getoond. De Nederlandse bondscoach probeert die aanpak sinds een week in de ploeg te slijpen.

Ondanks de nederlaag was hij grotendeels tevreden over wat hij zag. "De manier waarop we druk hebben gezet, onze intensiteit... Daar hoeven we ons niet voor te schamen", stelde Van Bommel. "Ook als je die principes volgt, win je niet automatisch elke wedstrijd", beseft de voormalige Antwerp-trainer.

Van Bommel ziet vooruitgang bij Rode Duivels

De bondscoach wil dat België initiatief neemt en de bal zo veel mogelijk opeist. "We willen altijd balbezit hebben, ruimtes vinden en kansen creëren", legde hij uit. "Deze keer hadden we niet echt kansen, eerder mogelijkheden. Dat is toch iets anders." Hij heeft dus slechts gedeeltelijk gezien wat hij voor ogen heeft.

Toch zag Van Bommel voldoende elementen die aansluiten bij zijn visie voor onze nationale ploeg. "De manier van spelen was er. Daarna maken details het verschil, net zoals dat voor België tegen Spanje op het WK het geval was. Op die details moeten we werken."

Frankrijk staat een stap verder

België moest diep gaan om gelijke tred te houden met een Franse ploeg waarin aanvankelijk niet alle grote namen aan de aftrap verschenen. Na de inbreng van de vedetten kregen Les Bleus de Rode Duivels alsnog op de knieën. Van Bommel wilde echter niet meegaan in de omschrijving van een Franse B-ploeg.

"Ze hebben een geweldige bank, hé", glimlachte hij. "Maar ik vind het niet eerlijk tegenover hen om van een B-elftal te spreken. Als je kijkt naar hun manier van spelen, dan zie ik geen B-ploeg. Dezelfde principes waren aanwezig."



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De Nederlander begrijpt wel waar die indruk vandaan komt. "Natuurlijk snap ik wat jullie bedoelen. De grote namen begonnen op de bank. Maar volgende week proberen we tegen een mogelijk ander Frankrijk opnieuw op deze manier te voetballen, ook al roteert Zidane in zijn selectie."

Blik al gericht op het EK

Van Bommel wil de Rode Duivels een herkenbare identiteit geven, ook wanneer de tegenstander op papier sterker is. Hij temperde tegelijk de verwachtingen na amper een week werken. "We zijn nu een week bezig en ons doel is het EK over twee jaar. Maar ik moet toegeven dat Frankrijk momenteel een lengte voorsprong heeft op ons. Dat is duidelijk."